Red Bull: "2023'te tüm F1 yarışlarını kazanmak, bir hedefe dönüşüyor"

Max Verstappen Monza'da üst üste 10. galibiyetini alırken, bu Red Bull'un üst üste 15. zaferi oldu.

Milton Keynes takımı, 2023 yarışlarındaki galibiyet serisini genişleterek, bu yıl 22 yarışın tamamını kazanmaya bir adım daha yaklaştı ki bu olursa, şampiyonada eşi benzeri görülmemiş bir başarı olacak.

Monza'ya kadar, takım her zaman bir sonraki yarışın ötesine bakmayı reddetti, ancak sekiz yarış kala, F1'in art arda yarış kazanma rekorunu kırdıktan sonra, mükemmel bir sezon sunmanın şimdi önlerinde sallanan bir sonraki büyük havuç olduğunu itiraf etti.

Motorsport.com'a yaptığı açıklamada Marko, "Her şeyden önce hedefimiz dünya şampiyonluklarını garantilemek."

"Ama diyelim ki Singapur'da kazanırsak, o zaman tüm yarışları kazanma şansımız var. Tabii ki bu artık bir hedef haline geliyor."

"Sezon başında tüm yarışları kazanmak gerçekçi değildi ve bu daha önce hiç olmamıştı."

"McLaren burada durduruldu, bu yüzden basın lanetin bizi de vuracağına dair bir hikaye kurguladı ama biz bunun bizi vurmasına izin vermedik." dedi.

Monza'nın Red Bull'un tökezleyebileceği bir pist olması bekleniyordu ancak Verstappen ve takım arkadaşı Sergio Perez, Ferrari pilotları Carlos Sainz ve Charles Leclerc'in zorlu mücadelesini 1-2 ile geçmeyi başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Erik Junius

Takım, Red Bull B19'un asfalt yüzeyi engebeli pistlerle pek iyi olmaması nedeniyle Singapur'un yenilmez bir sezonun önündeki en büyük engel olabileceğine inanıyor, ancak Marko yine de Red Bull'un favori olmasını bekliyor.

Marko, "Her yarışta olduğu gibi, her yerde rekabetçi bir aracımız var, o halde Singapur'da neden böyle olmasın?"

"Ancak Ferrari'nin ve özellikle Leclerc'in bu konuda uzman olduğunu söylemeliyim. Eğer sıralamalarda daha hızlı olurlarsa, bu bizim için bir sorun haline gelebilir çünkü Singapur'da sollama yapmak çok zor."

"Ancak Singapur'a getirdiğimiz paketin kazanmak için yeterince iyi olduğu konusunda hâlâ iyimserim." dedi.

Red Bull'un bu yıl nasıl yenilebileceği sorulduğunda takım patronu Christian Horner ise şunları söyledi: "Güvenilirlik olsun, şans olsun, strateji olsun, pit stop olsun, hız olsun, pek çok unsur var. Hava durumu dahil pek çok unsur var."

"Oyununuzun zirvesinde kalmalısınız ve bence bu yıl şimdiye kadar elde ettiğimiz en kayda değer başarı da bu oldu."

"İnanılmaz derecede yüksek bir seviyede çalışmaya devam etmeyi başardık ve bu daha önce görülmemiş bir şey."

Horner, bu sezon tüm yarışları kazanarak daha da fazla tarih yazma ihtimalinin ekibini keskin ve odaklanmış tuttuğunu itiraf etti:

"Bence tüm ekip olarak şu anda yaptığımız her şeyle tarih yazıyoruz. Bunu yapma şansını her zaman yakalayamazsınız."