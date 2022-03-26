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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"

Max Verstappen, dördüncü sırada kaldığı sıralama turlarının ardından işlerin kendisi için pek iyi geçmediğini kabul ediyor.

Ronald Vording
Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Mutlu olmayan Verstappen: "Analiz edilecek çok şey var"
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Antrenman seanslarının ardından Max Verstappen, sıralama turlarında iyi bir noktada yer alabilecek gibi görünüyordu.

Fakat Verstappen, son bölümdeki ilk denemesinde çok geride kaldı. Sıfır set lastikle çıkmasına rağmen ilk turunu yarıda bırakan, ikincisinde ise ancak sekizinci olabilen Hollandalı sürücü, son bölümde son bir deneme daha yaptı.

O turda da Sergio Perez, Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın gerisinde ancak dördüncü olabildi. Bu, Verstappen'in Perez'e kariyerinde ikinci kez geçildiği anlamına geliyor.

Seansın ardından Viapley'e konuşan Verstappen, pek mutlu görünmüyordu ve şöyle dedi: "Q3'teki ilk turum fiyaskoydu. Araçta hiç yol tutuş yoktu, kelimenin tam anlamıyla sıfırdı. İkinci turum ise yeterince iyi değildi."

"Elimde sıralama turlarının ilk bölümünden referans tur sürem vardı ve bazı virajlarda ona bile yaklaşamadım."

"Çok garip, bence bazı şeyleri analiz etmeliyiz. Son bölümde diğerlerine kıyasla lastik ısıtma şeklim farklıydı fakat durum gerçekten iyi değildi."

"İlk viraj benim için her zaman zor oldu aynı zamanda hızlı virajlarda, örneğin 16. ve 22. virajlarda da durum böyleydi. Hiç denge yoktu. Basitçe zorlayamadım ve her zaman yetersiz kaldım. Sıralama turlarında istediğiniz bu değil."

Yine de olumlu tarafa bakılırsa, Perez yarışa pole pozisyonundan başlıyor.

"Evet, Checo güzel bir tur attı. Bu elbette hem kendisi hem de araç için olumlu çünkü hızlı olduğunu gösteriyor. Umarım yarınki yarış için iyi bir denge yakalarız ve sıralama turlarını unutabiliriz."

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