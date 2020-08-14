Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş

Woking merkezli takım, tamamen yeni bir şasi kullanılmasına rağmen 70. Yıl Dönümü Grand Prix’sinde ortaya çıkan ve Sainz’ın aracının, takım arkadaşı Lando Norris’in aracından 2-3 derece daha sıcak halde çalışmasına sebep olan soğutma sorununu çözemedi.

Takım, Silverstone’da olduğu gibi, aerodinamik performansı azaltacak bir şekilde soğutma için bir açıklık oluşturmak durumunda kaldı.

Sainz, “Şu anda, sorunu çözmüş durumda değiliz.”

“Hâlâ iki araç arasında bazı farklılıklar görüyoruz. Özellikle de benim aracımda hâlâ daha fazla soğutma uyguluyoruz, ki bu da burada oldukça zaman kaybına neden oluyor.”

“Yani hâlâ sorunun temelinde değiliz. Bunu araştırmaya devam etmeliyiz, çünkü şu anda bu büyük bir soru işareti. Ve araçta neredeyse her şeyi değiştirdik.”

“Deneyecek fazla bir şey kalmadı, umarım ana sorunu buluruz ve bize bir yanıt sağlar. Ancak şu anda bu zor.”

“Bu, yarın çok işimiz olacağı anlamına geliyor. Birçok analiz yapmalı ve neyi değiştirebileceğimizi görmeliyiz. Ancak değiştirebileceğimiz şeylerin limitine neredeyse ulaştık, yani araştırmaya devam etmeli ve sorunu bulmalıyız.” dedi.

Diğer sürücüler gibi Sainz da cuma günü lastiklerde kabarcıklanma olmadığını bildirdi, ancak yarış için yapmaları gereken çok iş olduğunu söyledi.

“Silverstone’da gördüğümüz gibi bir kabarcıklanma yok. Bu yüzden lastiklerde potansiyel olarak biraz daha fazla kullanım alanı olacak.”

“Ancak çok fazla aşınma ve ısınma görüyoruz. Yani zorlu bir hafta sonu olacak. Şu anda hâlâ lastiklerde yaşadığımız sorunları aşamadık ve yarış için gelişmek istiyoruz.”

“Neler yapabileceğimizi görmek için strateji konusunu sonuçlandırmamız gerek. Çok zor bir yarış olabilecek gibi gözüküyor.”

“Tek tur hızı fena değildi. Uzun sürüşlerdeki hızda ise çalışmamız gerek, çünkü Renault ve Racing Point gibi takımlar bizden hızlı gibi gözüküyor.”