Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
01 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
FP3:
15 Saat
:
23 Dakika
:
18 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
41 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
77 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / İspanya GP / Son dakika

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş

paylaşım
yorumlar
Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
14 Ağu 2020 18:23

Carlos Sainz, Silverstone’da ortaya çıkan soğutma sorununa McLaren’ın çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Woking merkezli takım, tamamen yeni bir şasi kullanılmasına rağmen 70. Yıl Dönümü Grand Prix’sinde ortaya çıkan ve Sainz’ın aracının, takım arkadaşı Lando Norris’in aracından 2-3 derece daha sıcak halde çalışmasına sebep olan soğutma sorununu çözemedi.

Takım, Silverstone’da olduğu gibi, aerodinamik performansı azaltacak bir şekilde soğutma için bir açıklık oluşturmak durumunda kaldı.

Sainz, “Şu anda, sorunu çözmüş durumda değiliz.”

“Hâlâ iki araç arasında bazı farklılıklar görüyoruz. Özellikle de benim aracımda hâlâ daha fazla soğutma uyguluyoruz, ki bu da burada oldukça zaman kaybına neden oluyor.”

“Yani hâlâ sorunun temelinde değiliz. Bunu araştırmaya devam etmeliyiz, çünkü şu anda bu büyük bir soru işareti. Ve araçta neredeyse her şeyi değiştirdik.”

“Deneyecek fazla bir şey kalmadı, umarım ana sorunu buluruz ve bize bir yanıt sağlar. Ancak şu anda bu zor.”

 

“Bu, yarın çok işimiz olacağı anlamına geliyor. Birçok analiz yapmalı ve neyi değiştirebileceğimizi görmeliyiz. Ancak değiştirebileceğimiz şeylerin limitine neredeyse ulaştık, yani araştırmaya devam etmeli ve sorunu bulmalıyız.” dedi.

Diğer sürücüler gibi Sainz da cuma günü lastiklerde kabarcıklanma olmadığını bildirdi, ancak yarış için yapmaları gereken çok iş olduğunu söyledi.

“Silverstone’da gördüğümüz gibi bir kabarcıklanma yok. Bu yüzden lastiklerde potansiyel olarak biraz daha fazla kullanım alanı olacak.”

“Ancak çok fazla aşınma ve ısınma görüyoruz. Yani zorlu bir hafta sonu olacak. Şu anda hâlâ lastiklerde yaşadığımız sorunları aşamadık ve yarış için gelişmek istiyoruz.”

“Neler yapabileceğimizi görmek için strateji konusunu sonuçlandırmamız gerek. Çok zor bir yarış olabilecek gibi gözüküyor.”

“Tek tur hızı fena değildi. Uzun sürüşlerdeki hızda ise çalışmamız gerek, çünkü Renault ve Racing Point gibi takımlar bizden hızlı gibi gözüküyor.”

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

Önceki haber

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Carlos Sainz Jr. Şimdi al
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Adam Cooper

Çok Okunanlar Bugün

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

Hamilton: "Yarış tempomuz Red Bull'la yakın görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Hamilton: "Yarış tempomuz Red Bull'la yakın görünüyor"

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş

Bottas: "Lastiklerde kabarcıklanma yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

Bottas: "Lastiklerde kabarcıklanma yok"

Marko: "Belçika'dan itibaren pole pozisyonu için savaşabiliriz!"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Belçika'dan itibaren pole pozisyonu için savaşabiliriz!"

Son Haberler

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş
F1 Formula 1 / Son dakika
13dk

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

1s
2
Formula 1

İspanya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2

3
Formula 1

Hamilton: "Yarış tempomuz Red Bull'la yakın görünüyor"

3s
4
Formula 1

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"

2s
5
Formula 1

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

1s

Son Videolar

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi 09:04
Formula 1

Patlayan lastikler, Pit Stoplar, Titreşimler ve Daha Fazlası | 2020 Britanya GP F1 Değerlendirmesi

Son Haberler

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş
F1

Şasi değişikliği, Sainz’ın soğutma sorunlarını çözmemiş

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"
F1

Norris: "Silverstone'a göre daha rahat hissediyoruz"

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"
F1

Binotto: "Vettel sezon sonuna kadar takımda kalacak"

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"
F1

Verstappen: "Sıralama turlarında Mercedes'i mağlup etmemiz mümkün değil"

Bottas: "Lastiklerde kabarcıklanma yok"
F1

Bottas: "Lastiklerde kabarcıklanma yok"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.