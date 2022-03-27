Sarı bayrak incelemelerinden ceza çıkmadı

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Alex Albon, yarışın sondan bir önceki turunda ilk virajda Lance Stroll'e atak yapmış ve ikili arasında temas yaşanmıştı. Bu olayın ardından sarı bayraklar çıktı ve Perez, Sainz ve Magnussen'in yeterince yavaşlamadığına yönelik bir bildiri yayınlandı.

Bunun üzerine üç pilot da inceleme altına alındı ve olası bir ihlal, zaman cezasıyla sonuçlanacaktı. Bu durum özellikle Magnussen için pahalıya patlayabilirdi.

Fakat hakemler, yarışın sonunda araçlardan alınan telemetri verilerini yakından incelediler ve üç pilotun da gerektiği kadar yavaşladığına kanaat getirdiler.

FIA tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Hakemler 49. turda tek sarı bayrak ve 50. turda çift sarı bayrak çıktığında, tüm pilotların yavaşlayıp yavaşlamadığını araştırdı. Verileri inceledikten sonra daha fazla soruşturma veya eyleme gerek olmadığına karar verildi."

Sainz ve Perez, pazar günkü yarışta üçüncü ve dördüncü sıraların sahibi olmuştu. Magnussen ise dokuzuncu sırada finiş görmüştü.