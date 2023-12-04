Sargeant'ın Williams'ta kalması, F1 yorumcularını da ikiye böldü

Williams'ın Logan Sargeant ile olan sözleşmesini en az bir yıl daha uzatması, uzun zamandır beklenen bir şeydi.

Takım, Amerikalı sürücü basın karşısında eleştirmemeye çalıştı, ona sezon sonuna kadar zaman tanıdı ve özellikle son kısımda gerekli ilerlemeyi kaydettiğine inanıyor. Ancak herkes aynı fikirde değil.

The Race yorumcularının görüşleri ikiye ayrıldı örneğin, Mark Hughes Williams'ın kararına şaşırmadığını söylerken, eski bir tasarımcı olan Gary Anderson, piyasada Sargeant'tan daha umut verici adaylar olduğuna inanıyor.

Hughes, "Sargeant, kontratının tereddüt etmeden uzatılabilmesi adına yeterince ikna edici bir performans sergilemedi."

"Yine de performansı, yeri için acilen birini bulmayı gerektirecek kadar kötü değildi."

"Bir yıl içinde ilginç yetenekler ortaya çıkacak ama şimdilik Formula 1 için hazır değiller. Dolayısıyla, eğer Sargeant'ın yerine biri getirilecekse, kısa süreli bir sözleşme imzalamak zorunda kalınacaktı. Öyleyse neden Logan'a 2023'te kazandığı deneyimi kullanma fırsatı verilmesin?"

"Zaman zaman umut vadediyordu ve şimdi yapması gereken, Formula 1'deki ikinci sezonunda daha istikrarlı bir performans sergilemek."

"Williams'ın kararı beni hiç şaşırtmadı." dedi.

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing

Gary Anderson ise tam tersi görüşteydi.

"Sözleşmesini uzatma kararı sadece bunu hak etmesinden kaynaklanmıyor."

"Öncelikle, yeterince hızlı değil, yeterince istikrarlı bir isim değil ve buna ek olarak yaptığı kazalar takıma çok pahalıya mâl oldu."

"Ancak sorun sadece bu değil - onun yüzünden takım zaman kaybediyor. Williams'taki insanlar Sargeant'ın hurdaya dönmüş aracını onarmak için kullanılan parçaları yeniden üretmekle meşguller ve bundan ötürü yeni araç için parça üretme konusunda vakit kaybediyorlar."

"Belki de gelecek yıl Williams'ın yetenek seçim sistemi başka birini önerene kadar takım adına geçici bir çözüm olacak. Fakat eminim daha şimdiden ondan daha umut verici başka adaylar da vardır."

"Yine de şampiyonadaki sürücüler arasında tek Amerikalı o, dolayısıyla Williams'ın kararı muhtemelen bir ölçüde Liberty Media'nın onayıyla verildi."