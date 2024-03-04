Sargeant'ın pist dışına çıkmasına direksiyondaki fren dengesi hatası neden olmuş

Fren dengesi beklenmedik bir şekilde tamamen ön tarafa kayması Amerikalı pilotun lastiklerinin kilitlenmesine ve bir kaçış alanına girmesine neden oldu.

Başlangıçta yarıştan çekilmek zorunda kalacağını düşünen Sargeant pite geri dönmeyi başardı ve yeni bir direksiyon taktıktan sonra yarışa devam etti.

Değişikliğin sorunu çözdüğü görüldü ama burada kaybettiği zamanlarla 20. sırada yarışı tamamlayabildi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Vowles, "Logan'la birlikte ön tarafa doğru ayarlanmış fren ayarı sapması oluştu. Fren dengesi onun istediği yere yakın bir yerde hareket etmedi."

Sargeant, sorunu ilk yaşadığında neler olduğunu anlayamadığını da itiraf etti.

Sargeant "Ben değiştirmeden kendi kendine bir şeyler oluyordu. Ben tam olarak ne olduğunu anlayamadım."

"Son birkaç gündür, sıralama turlarında ve bugün bazı elektronik sorunlar yaşadık. Bu yüzden temel sorunu anlamamız gerekiyor. Sorunu çözdüğümüzü düşündük ama belli ki geri geldi."

"Direksiyonu değiştirdikten sonra bir daha olmadı, yani belki de orada bir şey vardır. Ancak bunun temel nedenini anlamamız ve bir daha olmasına izin vermemeye çalışmamız gerekiyor." dedi.

Buna ek olarak, hem Sargeant hem de takım arkadaşı Alex Albon yarış sırasında beklenmedik güç ünitesi sıcaklık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kaldı ve Vowles bu sorunların "çok daha hızlı bir aracı" gizlediğini söyledi.

13. sırada yarışa başlayan Albon'a, Mercedes motorunun neredeyse yarışın başından itibaren çok sıcak çalıştığı söylendi. Bu sorunu, Mercedes güç ünitesi kullanan diğer müşterileri Aston Martin ve McLaren yaşamadı. Ancak Mercedes takımı da yarış içerisinde bu sorunla boğuştu.

Alex Albon, Williams FW46 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Albon sadece sorunu yönetmekle kalmadı. Aynı zamanda gösterge paneline hakim olan ve pit duvarı tarafından talep edilen herhangi bir ayarlamayı yapmasını zorlaştıran yüksek sıcaklık uyarısının dikkatini dağıtmasıyla da uğraşmak zorunda kaldı.

Sonunda yarışı 15. sırada tamamladı ancak Vowles, temiz bir yarışla Albon'un puan alan ilk beş takımın arkasında yer alabileceğini düşünüyor.

Vowles, "Bundan çok daha hızlı bir aracımız olduğunu biliyorum. Şansımız doğrudan rakiplerimizin de puan alamaması. Dolayısıyla, koşullar nedeniyle geçersiz bir yarış oldu."

"Doğru gitmeyen pek çok şey vardı. İlk ve en önemlisi, 2. turdan itibaren motor sıcaklıklarından muzdarip olduğumuzu görürdünüz."

"Bu alışılmadık bir durum. Sık sık motor sıcaklığı sorunları yaşayabilirsiniz. Ancak normalde sorun yarışın ilerleyen bölümünde ortaya çıkar. Bunu anlamamız gerekiyor, bu sorun bize çok ama çok maliyetliydi."

"Yani nasıl bir performans sergileyebileceğimizi görmediniz. Griddeki farkların çok az düşünüyorum. Bence on birinci olma potansiyelimiz vardı. Ancak açık olmak gerekirse puanlarda değiliz. Oraya ulaşmak için yapmamız gereken işler var." dedi.

Albon, verilen ödünler göz önüne alındığında yarıştaki temposundan çok fazla sonuç çıkarmanın zor olduğunu kabul etti. Ancak bazı umutları olduğunu da söylüyor.

Motorsport.com tarafından kendisine bir şey öğrenip öğrenmediği sorulduğunda Albon, "Sanırım yarışımızdan gerçekten alabileceğiniz tek stint, aslında oldukça iyi bir tempo gösterdiğimiz ilk stintti."

"Stintimi oldukça güzel bir şekilde uzatabileceğimi hissettim. Son stintte önüm açıktı. Ancak diğer her şey olması gerekenden yaklaşık bir saniye daha yavaş sürmekti." dedi.