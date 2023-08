Sargeant'ın kazasına bir hidrolik sorunu sebep olmuş

Zandvoort'ta mücadeleye 10. sıradan başlayan ve ilk turlarda epey zaman kaybetse de hiç olmazsa yola devam etmeyi başaran Sargeant'ın yarışı, henüz 15. turda sona erdi.

Sekizinci virajda iç taraftaki bordürlere temas eden Sargeant spin attı ve aracının ön tarafını bariyerlere vurarak yarışa veda etti.

Araçtan inmeden önce telsizden takımla konuşan Sargeant, "Ne olduğunu bilmiyorum dostum. Kaldırıma çarptığımda sağ ön tarafta bir şeyler kırıldı." ifadelerini kullandı.

Yarışın ardından konuşan Vowles, kazanın direksiyonu etkileyen bir hidrolik sorunundan kaynaklandığını doğruladı.

Motorsport.com'a konuşan Vowles, "Henüz her şeyi gözden geçirmedik, ancak bazı şeyleri açıklayabilirim."

"Bir virajın apeks noktasında bordür bulunmakta ve Logan buradan birkaç kez geçti. Cuma günü de aynı noktayı kullanmıştı."

"Bahsettiğimiz noktada aracın üstüne binen yük epey artıyor, bu da hidrolik basınç kaybı yaşanmasına yol açıyor."

"Bir F1 aracında hidrolik basıncı kaybettiğinizde ne direksiyon hakimiyetiniz ne de başka bir şeyiniz kalır. Bunu milisaniyeler içinde fark etmek imkansız." ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, battles with Logan Sargeant, Williams FW45, ahead of Nico Hulkenberg, Haas VF-23

Hayal kırıklığına uğrayan Sargeant ise yarışın ıslak ilk aşamalarında kaygan zemindeyken sıralama turlarında yaşanan olayı aklından çıkarmadığını itiraf etti.

Cumartesi gününü kariyerinde ilk kez Q3'e kalarak başarılı bir şekilde açan Amerikalı pilot, Q3'te kaza yaparak günü erkenden noktaladı.

Sargeant, "Cumartesi olanlardan sonra kaza yapmak istemediğim için çok temkinliydim, bu nedenle ilk 15 tur zor geçti."

"Islak zeminde lastik sıcaklığı çok hızlı bir şekilde geriledi, bu da bana çok zaman kaybettirdi. Ancak pist kururken ritmimi geri kazanmaya başlamıştım."

"8. Virajda apeksteki bordüre dokundum ve hidrolik direksiyonu kaybettim, bu da aracın kontrolünü kaybetmeme sebep oldu. Nemli zemine temas ettikten sonra toparlanma şansım yoktu."

"Soruna tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyorum, araştırmamız gereken bir şey olduğu kesin. Ancak dürüst olmak gerekirse takım için büyük bir hayal kırıklığı." dedi.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images