Prime'a abone ol
Önceki / Norris: "Farkın 19 saniyeden büyük olmasını bekliyordum" Sonraki / Glock: “Suzuka’daki podyumun ardından Piastri için her şey mümkün”
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Sargeant'ın kazaları sonrası Williams yedek parça sorunu yaşıyor

Williams'tan Dave Robson, Japonya Grand Prix'sinin ardından yedek parça konusunda sıkıntı çektiklerini açıkladı.

Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams FW45, in the pit lane with a broken front wing

Formula 1 sezonunun bitmesine daha altı yarış var ve Williams, Logan Sargeant'ın kazalarından ötürü yedek parça sıkıntısı çekmeye başladı.

Özellikle ön kanat anlamında takımın elindeki stoğun büyük bir kısmı tükenmiş durumda ve bu da İngiliz ekibin başını ağrıtıyor.

Takımın baş yarış mühendisi Dave Robson, Japonya GP'den sonra şöyle dedi: "Şu anda önceden hazırlanmış yedek parçaları kullanıyoruz, ancak bunlar bittiğinde araca eski versiyon parçalar takmak zorunda kalacağız."

"Arka arkaya yarışlarda, lojistik ve yedek parçaların bazı pistlere taşınması daha da zorlaşıyor." 

Takım patronu James Vowles daha sonra parça sıkıntısı hakkında daha fazla bilgi verdi.

"Üretim tesislerimiz yirmi yıl öncesiyle aynı seviyede. Takımın elinde karbon fiber parçaları pişirmek için yalnızca iki otoklav var."

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"En yeni özelliklere sahip parçaları stoklamak için dışarıdan iş yaptırmamız gerekiyor ki bu da zaman, emek ve üç kat daha fazla para gerektiriyor."

"Bu parayı 2024 ve 2025 araçlarına yatırmak çok daha verimli."

"Bu nedenle, kazalar nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde eski özelliklere sahip parçaları araca takmak zorundayız."

Vowles, Sargeant'ın sezonun kalan kısmında ayrışacağını da söyledi.

"Logan bunu hak ediyor. Onun ilk sezonunu geçirdiğini unutmayın. Pek çok insan ikinci yılında bile kaza yapmaya devam etti. Formula 1 yeni başlayanlar için zor bir iş ve buna hazırlanmak çok zor. Sadece deneyimlerden öğrenebilirsiniz."

"Suzuka'da Logan beklediğim gibi üç antrenman seansında iyi çalıştı. Kazadan önce sıralama turlarının ilk bölümünde attığı turda neredeyse Alex kadar hızlıydı. Bu da onun hızlı olduğunu kanıtlıyor."

paylaşım
yorumlar

Norris: "Farkın 19 saniyeden büyük olmasını bekliyordum"

Glock: “Suzuka’daki podyumun ardından Piastri için her şey mümkün”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Formula 1

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım" De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Son Haberler

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MGP MotoGP
Japonya GP

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

FE Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol