Sargeant'ın kazaları sonrası Williams yedek parça sorunu yaşıyor

Formula 1 sezonunun bitmesine daha altı yarış var ve Williams, Logan Sargeant'ın kazalarından ötürü yedek parça sıkıntısı çekmeye başladı.

Özellikle ön kanat anlamında takımın elindeki stoğun büyük bir kısmı tükenmiş durumda ve bu da İngiliz ekibin başını ağrıtıyor.

Takımın baş yarış mühendisi Dave Robson, Japonya GP'den sonra şöyle dedi: "Şu anda önceden hazırlanmış yedek parçaları kullanıyoruz, ancak bunlar bittiğinde araca eski versiyon parçalar takmak zorunda kalacağız."

"Arka arkaya yarışlarda, lojistik ve yedek parçaların bazı pistlere taşınması daha da zorlaşıyor."

Takım patronu James Vowles daha sonra parça sıkıntısı hakkında daha fazla bilgi verdi.

"Üretim tesislerimiz yirmi yıl öncesiyle aynı seviyede. Takımın elinde karbon fiber parçaları pişirmek için yalnızca iki otoklav var."

Alex Albon, Williams FW45, Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

"En yeni özelliklere sahip parçaları stoklamak için dışarıdan iş yaptırmamız gerekiyor ki bu da zaman, emek ve üç kat daha fazla para gerektiriyor."

"Bu parayı 2024 ve 2025 araçlarına yatırmak çok daha verimli."

"Bu nedenle, kazalar nedeniyle ihtiyaç duyulması halinde eski özelliklere sahip parçaları araca takmak zorundayız."

Vowles, Sargeant'ın sezonun kalan kısmında ayrışacağını da söyledi.

"Logan bunu hak ediyor. Onun ilk sezonunu geçirdiğini unutmayın. Pek çok insan ikinci yılında bile kaza yapmaya devam etti. Formula 1 yeni başlayanlar için zor bir iş ve buna hazırlanmak çok zor. Sadece deneyimlerden öğrenebilirsiniz."

"Suzuka'da Logan beklediğim gibi üç antrenman seansında iyi çalıştı. Kazadan önce sıralama turlarının ilk bölümünde attığı turda neredeyse Alex kadar hızlıydı. Bu da onun hızlı olduğunu kanıtlıyor."