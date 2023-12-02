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Sargeant'ın doğrulanmasıyla, 2024 F1 sürücü kadroları kesinleşti

Williams'ın Logan Sargeant ile yeni kontrat imzalamasının ardından 2024 Formula 1 gridinde yarışacak pilotlar kesinleşmiş oldu.

Editör Ezel Tan
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2023 drivers lineup on the grid

Bu yıl sürücü pazarı oldukça sakin geçerken, tüm takımları 2024 yılında da mevcut sürücüleriyle devam etme kararı aldılar.

Bir ara Lewis Hamilton'ın geleceği tartışma konusu olsa da, sonrasında yeni kontrat imzaladı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun yerinin doğrulanmasıyla sadece Zhou Guanyu ve Logan Sargeant'ın koltuğu tartışma konusuydu.

Fakat iki pilotun da gelecek yıl mevcut takımlarıyla devam edeceği açıklandı. 

Böylelikle 2024 F1 sürücü kadroları netleşirken, tüm takımlar 2023 ile aynı isimlerle yarışmaya devam edecekler.

Yeni sezonda gridin en yaşlı pilotu 42 yaşla Alonso olacak, en genç isimlerse -22 yaş ile- Logan Sargeant ve Oscar Piastri.

2024 sürücü kadroları:

Pilot Takım Motor
 Max Verstappen (26) Red Bull RBPT
 Sergio Perez (33) Red Bull RBPT
 Charles Leclerc (26) Ferrari Ferrari
 Carlos Sainz (29) Ferrari Ferrari
 Lewis Hamilton (38) Mercedes Mercedes
 George Russell (25) Mercedes Mercedes
 Pierre Gasly (27) Alpine Renault
 Esteban Ocon (27) Alpine Renault
 Oscar Piastri (22) McLaren Mercedes
 Lando Norris (24) McLaren Mercedes
Finland Valtteri Bottas (34) Alfa Romeo Ferrari
China Guan Yu Zhou (24) Alfa Romeo Ferrari
ispanya Fernando Alonso (42) Aston Martin Mercedes
 Lance Stroll (25) Aston Martin Mercedes
Denmark Kevin Magnussen (31) Haas Ferrari
 Nico Hulkenberg (36) Haas Ferrari
Japonya Yuki Tsunoda (23) AlphaTauri RBPT
 Daniel Ricciardo (34) AlphaTauri RBPT
United States Logan Sargeant (22) Williams Mercedes
Thailand Alexander Albon (27) Williams Mercedes
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