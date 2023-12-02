Sargeant'ın doğrulanmasıyla, 2024 F1 sürücü kadroları kesinleşti

Bu yıl sürücü pazarı oldukça sakin geçerken, tüm takımları 2024 yılında da mevcut sürücüleriyle devam etme kararı aldılar.

Bir ara Lewis Hamilton'ın geleceği tartışma konusu olsa da, sonrasında yeni kontrat imzaladı.

AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun yerinin doğrulanmasıyla sadece Zhou Guanyu ve Logan Sargeant'ın koltuğu tartışma konusuydu.

Fakat iki pilotun da gelecek yıl mevcut takımlarıyla devam edeceği açıklandı.

Böylelikle 2024 F1 sürücü kadroları netleşirken, tüm takımlar 2023 ile aynı isimlerle yarışmaya devam edecekler.

Yeni sezonda gridin en yaşlı pilotu 42 yaşla Alonso olacak, en genç isimlerse -22 yaş ile- Logan Sargeant ve Oscar Piastri.

2024 sürücü kadroları: