Sargeant'ın doğrulanmasıyla, 2024 F1 sürücü kadroları kesinleşti
Williams'ın Logan Sargeant ile yeni kontrat imzalamasının ardından 2024 Formula 1 gridinde yarışacak pilotlar kesinleşmiş oldu.
Bu yıl sürücü pazarı oldukça sakin geçerken, tüm takımları 2024 yılında da mevcut sürücüleriyle devam etme kararı aldılar.
Bir ara Lewis Hamilton'ın geleceği tartışma konusu olsa da, sonrasında yeni kontrat imzaladı.
AlphaTauri'de Yuki Tsunoda ve Daniel Ricciardo'nun yerinin doğrulanmasıyla sadece Zhou Guanyu ve Logan Sargeant'ın koltuğu tartışma konusuydu.
Fakat iki pilotun da gelecek yıl mevcut takımlarıyla devam edeceği açıklandı.
Böylelikle 2024 F1 sürücü kadroları netleşirken, tüm takımlar 2023 ile aynı isimlerle yarışmaya devam edecekler.
Yeni sezonda gridin en yaşlı pilotu 42 yaşla Alonso olacak, en genç isimlerse -22 yaş ile- Logan Sargeant ve Oscar Piastri.
2024 sürücü kadroları:
|Pilot
|Takım
|Motor
|Max Verstappen (26)
|Red Bull
|RBPT
|Sergio Perez (33)
|Red Bull
|RBPT
|Charles Leclerc (26)
|Ferrari
|Ferrari
|Carlos Sainz (29)
|Ferrari
|Ferrari
|Lewis Hamilton (38)
|Mercedes
|Mercedes
|George Russell (25)
|Mercedes
|Mercedes
|Pierre Gasly (27)
|Alpine
|Renault
|Esteban Ocon (27)
|Alpine
|Renault
|Oscar Piastri (22)
|McLaren
|Mercedes
|Lando Norris (24)
|McLaren
|Mercedes
|Valtteri Bottas (34)
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Guan Yu Zhou (24)
|Alfa Romeo
|Ferrari
|Fernando Alonso (42)
|Aston Martin
|Mercedes
|Lance Stroll (25)
|Aston Martin
|Mercedes
|Kevin Magnussen (31)
|Haas
|Ferrari
|Nico Hulkenberg (36)
|Haas
|Ferrari
|Yuki Tsunoda (23)
|AlphaTauri
|RBPT
|Daniel Ricciardo (34)
|AlphaTauri
|RBPT
|Logan Sargeant (22)
|Williams
|Mercedes
|Alexander Albon (27)
|Williams
|Mercedes
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