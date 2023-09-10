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Sargeant: "Yeni sözleşmeyi düşünerek enerjimi tüketmek istemiyorum"

Koltuğu tehlikede olan isimlerden Logan Sargeant, enerjisini bu konuyu düşünerek harcamamaya çalışıyor.

Altay Gök
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams Racing

Williams akademisinin yıllar sonra F1'e giren ilk ismi konumundaki Sargeant'ın beklentilerin epey altında kaldığını söyleyebiliriz.

Takım arkadaşı Alex Albon'a tüm sıralama turlarında geçilen Sargeant, bunun yanı sıra henüz tek puan dahi alamadı.

Williams'ın bu yıl iyi bir araç ürettiği ve Albon'un 21 puan topladığı düşünülürse, bu tablo kendisi için hiç de iyi değil.

Son haberler, takımın kendisiyle sözleşme yenilemek istemeyebileceği yönünde, ancak Sargeant dedikodulara pek de kulak asmıyor.

RacingNews365'e konuşan Sargeant, "Elbette gelecek yıl da burada olmak istiyorum, ancak bu konu hakkında düşünmemeye çalışıyorum."

"Amacım tüm enerjimi kalan yarış hafta sonlarına saklamak, bu tarz konularla enerjimi tüketmek istemiyorum."

"Zihinsel olarak hazır olduğumdan, fiziksel olarak hazır olduğumdan ve yarışlardan önce ne yapmam gerektiğini ve kendimi nasıl geliştireceğimi bildiğimden emin olmaya çalışıyorum."

"Nihayetinde bu konuda endişelenmek pistte bana yardımcı olmayacak. O yüzden bu konuda çok fazla düşünmenin bir anlamı yok."

"Dürüst olmak gerekirse henüz gelecek sezon için takımla görüşmedim, menajerlerimin de herhangi bir görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmediğini bilmiyorum. Beni bunun dışında tutuyorlar."

"Dolayısıyla şimdilik takımla aramda bir konuşma yok." ifadelerini kullandı.

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