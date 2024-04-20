Sargeant: "Yaptığımız değişiklikler işe yaramıyor"

Williams pilotu Logan Sargeant'ın kötü hafta sonu sıralama turlarında da devam etti; Amerikalı sürücü seansı son sırada tamamladı ve suratı epey asıktı.

Seansın ardından konuşan Amerikalı pilot şöyle dedi: "Genel olarak kopuk bir hafta sonu oluyor."

"Bir tane bile temiz tur atamadım. Araca güvenmeye çalışıyorum ama istediğimiz noktada olmadığı için zor oluyor... Bu yüzden bizim için baştan sona zordu."

"Bence daha çok pistle ilgili bir şey. Geçtiğimiz iki gün boyunca pek çok şey denedik ve hiçbiri durumu kolaylaştırmadı."

"Yani hayal kırıklığı yarattı. Bence kesinlikle çok daha iyi olabilirdi fakat artık önümüze bakacağız."."

Nerede yol tutuş eksikliği yaşadığı sorusuna Sargeant, "Tümseklerde ve yüksek hızda durum çok zor."

"Araç ile pist arasında bağlantı yok. Sürüş kolay olmadığında araçla bağlantınız daha da kopuyor. Yani her iki şekilde de olumsuz etkiliyor."

"Fakat günün sonunda iyi bir tur atmam gerekiyor."

Yarış sorulduğunda Sargeant, "Sıralama öncesinde bazı değişiklikler yaptık. Bunun yarınki yarışta nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekirse kolay olmayacak ama elimizden gelenin en iyisini yapıp bizi nereye götüreceğini göreceğiz." cevabını verdi.