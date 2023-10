Sargeant, Williams'taki F1 koltuğunu nasıl kurtarabilir?

Sargeant'ın F1 gridindeki yerini garantilemek için altı yarışı kaldı. Takım patronu James Vowles'ın kamuoyu önündeki inanç gösterisine rağmen, onun beladan uzak durup takım arkadaşı Alex Albon'a göre performansını geliştirmesi gerektiği açık.

Önümüzdeki haftalarda, özellikle de Austin ve Las Vegas'ta kendi seyircisi önünde yarışırken, zamanın daraldığını bilmek kaçınılmaz olarak üzerindeki baskıyı artıracak. Bu 22 yaşındaki yarışçı için göz korkutucu bir görev.

Bir takım bir çaylağa imza attırdığında, yeni gelen kaçınılmaz öğrenme eğrisinde ilerlerken bir bedel ödeyeceğini bilir. Şu anda son yılların en iyi F1 ilk sezonunu geçiren Oscar Piastri bile Montreal ve Zandvoort'ta duvara tosladı.

Ne yazık ki Sargeant'ın çaylak yılındaki kazaları normalin çok üzerindeydi ve ilgili herkes için sinir bozucu bir şekilde sezonun ikinci yarısında da devam etti.

Sadece yaz tatilinden bu yana yapılan dört yarışı düşünün. Zandvoort'ta iyi bir iş çıkardı ancak Q3'te ağır bir kaza yaptı ve ardından, bir bordürün tetiklediği hidrolik bir arıza nedeniyle meydana gelen bir olay da olsa, yarışta yine kazaya karıştı.

Monza'da temiz bir hafta sonunun ardından, Singapur'da yarışta kaza yaptı, ancak tekrar devam etmeyi başardı. Daha sonra Suzuka'da antrenmanlarda iyi bir tempo gösterdikten sonra sıralamalarda büyük bir kaza daha yaşadı, bu da şasi değişikliğine ve pit yolundan başlamasına neden oldu. Yarışta Valtteri Bottas'a çarparak ceza aldı ve zemininin kırılması nedeniyle yarışa erken veda etti.

Bu yarış, yılın başlarında yaşanan olaylarla birleşince, piste yeni parça akışını etkileyen çok pahalı hasarlar ortaya çıktı. Buna ek olarak, Sargeant henüz takımın puan toplamına katkıda bulunmadı ve Albon şu ana kadar 21 puanın tamamını topladı.

Sargeant'ın Singapur'daki zoraki hatası, Suzuka'daki bir başka şanttan önce geldi ve ağır bir hasar faturasına eklendi Fotoğraf: Williams

Williams'ın Haas, Alfa Romeo ve AlphaTauri'ye karşı bir üstünlüğü olsa da, rakiplerinin büyük puanlar kazanması özellikle yağmurlu yarışlarda mümkün olabilir. Şampiyonada kaybedilecek bir sıra bile çok maliyetli olacaktır.

Sargeant, koşullar hayatı zorlaştırdığında bile hatalarını kabul etmekten kaçınmadı.

Suzuka sıralama kazasından sonra "O noktaya kadar harika bir gün daha geçirdik. Sanırım Cuma gününden itibaren aracı gerçekten değiştirdik ve iyi hissediyorduk."

"Ancak son sektörde arka tarafın aşırı ısınmasıyla ilgili birkaç sorun yaşadık. Ve bu, çok agresif bir güçle birleşince bana büyük bir kayma yaşattı. Çimlere dokunduğumda yapabileceğim pek bir şey yoktu."

"Kuyruk rüzgârı ile arka tarafın aşırı ısınması birleşince zor oldu ve yeterince sabırlı olamadım. Yani evet, orası kesinlikle zordu. Ama yapabileceğim pek bir şey yoktu." dedi.

Albon Suzuka'nın son virajının kendisi için de zor olduğunu doğruladığında bile, Sargeant suçu başka yöne çekmek istemedi ve şunları ekledi: "Sanırım yüksek kuyruk rüzgarlı bir virajdı, arkada aşırı ısınma vardı, zor bir viraj olduğunu biliyordum."

"Ama günün sonunda, bu bir mazeret değil. Zorlu olabilir ama bahane üretecek bir sebep yok."

Pit yolu başlangıcı ve takımın yedek araç ihlali nedeniyle ilk pit stopta aldığı 10 saniyelik ceza, Sargeant'a Pazar günü fazla şans tanımadı.

Sargeant hatalarını kabul etme konusunda açık davrandı Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

İlk turda yaşanan kaos ve erken gelen güvenlik aracı en azından cezayı ortadan kaldırdı ve Sargeant'ın grubu yakalamasını sağladı. Ancak bundan faydalanmak ve temiz bir yarışın tadını çıkarmak yerine, Sargeant'ın Bottas ile teması geldi ve bu olay ona beş sıra cezası kazandırdı.

Sargeant, "11. virajda frene dokunduğum andan itibaren kilitlendim. Bunu görüp içeri gireceğini düşündüm, virajı asla alamayacaktım."

"Dışarıya doğru gittiğinde kaçınmak için yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Onu durdurmaya çalıştım. Görmüş olabileceğini düşündüm ve bundan kaçınmaya çalıştım. Bu benim hatamdı."

"Ama onun ve benim iyiliğim için, bir şekilde altımdan geçseydi, her şeyden kaçınmış olurduk, ama sanırım beni görmemiş olmalı." dedi.

Sıralamanın ardından Vowles'la içten bir konuşma yaptıklarını doğrulayan Sargeant şunları söyledi: "[Mesaj] sadece ilerlemeye devam et, bu yarışta ilerlemeye devam et şeklindeydi. Yarışa girerken amacım buydu. Açıkçası, her iki araç için de oldukça hızlı bir şekilde kötüye gitti. Sadece unutmak ve yoluma devam etmek istiyorum."

Vowles Williams'a selefi Jost Capito'nun Sargeant ile anlaşmasından çok sonra geldi. Yine de Amerikalı pilotun tamamen arkasında olduğu konusunda ısrarcı ve Mercedes'te genç pilotlarla çok çalışmış biri olarak onların karşılaştığı zorlukları anlıyor.

Vowles, Suzuka'dan sonra bir takım videosunda "Logan'ın sezon sonundan önce ulaşması gereken çok net hedefleri var ve onunla sürekli çalışıyoruz. Önemli olan nokta bu - onunla çalışıyoruz. Başarılı olmasını istiyoruz ve gelecek yıl arabada olmasını istiyoruz. Bu bizim için de çok önemli. "

"Önemli bir test yapmadan doğrudan F2'den birini aldık, Bahreyn'de bu araçla bir buçuk gün geçirdik ve ardından çaylak sürücüler için son derece zorlu geçen bir sezonda ona başarılar diledik, nokta." dedi.

Vowles, Sargeant'a kamuoyu önünde destek verdi Fotoğraf: Erik Junius

Vowles ayrıca Suzuka'da, Sargeant'ın kazalarının üretim üzerindeki etkisi nedeniyle Albon'un teknik özellikler açısından bir adım önde olduğunu belirtti.

"Logan ile çalışmaya ve başarılı olmasını istediğimiz için ona yatırım yapmaya devam edeceğiz. Williams olarak bizimle birlikte bir yolculuğa çıktı."

"Yatırım yapmaya devam edeceğimiz bir genç sürücü programımız var. Ancak hepimizin bu yolun sonuna geldiğimize kanaat getirdiğimiz noktada herhangi bir karar vereceğiz. Ama henüz buna yakın değiliz." dedi.

Ekip her ne kadar Sargeant'ı desteklemek istese de, puanlar ve hasar faturası gibi daha büyük bir resim var. Vowles ve patronları seçeneklerini değerlendirirken bunların hepsi hesaba katılacak.

Görevdeki pilot için iyi haber, Williams kampında ivme kazanmış ve onun yerini almaya hazır bir genç ya da yedek olmaması.

Padokta Felipe Drugovich ve Mick Schumacher başta olmak üzere, Mercedes'in biraz zorlamasıyla gelebilecek başkaları da var. Ancak Williams Drugovich'i alırsa bir kez daha bir çaylakla başlamış olacak, Schumacher ise 2022'de kazalarla dolu bir ikinci sezonun ardından Haas'taki sürücülüğünü kaybetti ve hâlâ kanıtlaması gereken çok şey var.

Liam Lawson'ın da adı geçiyor ancak Red Bull kampı için iki takım için yedek seçenek olan ve AlphaTauri'den puan alabilecek bir adamı ödünç vermek pek mantıklı değil.

Williams'ın hızlı hareket etmesine gerek yok çünkü başka bir yerde adaylardan herhangi birinin alabileceği bir koltuk yok ve bu nedenle Sargeant'ın önümüzdeki yarışlarda biraz nefes alma alanı var.

Schumacher, Sargeant'ın yerine geçebilecek potansiyel bir isim olarak lanse ediliyor ancak hâlâ kendini kanıtlaması gereken çok şey var Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Suzuka'daki sorunlu sürüşü hakkında Sargeant, "Elbette bu asla ideal değil. Yani günün sonunda, duvara çarpmaya çalışmıyorum. Bu yüzden elimden gelenin en iyisini yaptığımdan başka söyleyebileceğim pek bir şey yok ama çizgiyi geçmeye devam ediyorum."

"İşin zor kısmının hızımın olduğunu bilmek olduğunu söyleyebilirim, ancak bu küçük hatalar açıkçası bana sorun yaratıyor. Bunları arkamda bırakıp tekrar devam edeceğim." dedi.

Austin, Mexico City ve Interlagos'u geçen yıl gerçekleştirdiği 1. antrenman seanslarından biliyor olması onun lehine bir faktör. Hem 2021 hem de 2022'de F1 çaylak test günlerini tamamladığı ve geçen yıl hem 1. antrenman hem de F2 etkinliğinde yer aldığı için Abu Dabi'ye daha da aşina.

Küçük marjların fark yaratabileceği bir dönemde, bu deneyim faydalı olacaktır. Artık uzun bir F1 kariyerinin tadını çıkarmak için gerekenlere sahip olduğunu göstermek ona bağlı.