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Sargeant: "Williams'ın benden ne beklediğini anladım"

Logan Sargeant, gelecek yıl Williams ile devam etmekten mutluluk duyduğunu söylerken, takımın kendisinden ne beklediğini de anladığını dile getirdi.

Editör Ezel Tan
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Logan Sargeant, Williams Racing

Genç sürücü, 2023 sezonunda beklentilerin altında bir çaylak sezonunu geride bıraktı ve sık sık kaza yaptı.

Performans olarak da yılın en kötü ismi gibi görünen Sargeant, 2024'te Williams ile devam edecek.

Takımın sözleşme uzatma kararını James Vowles ile Abu Dabi testinin ardından yaptığı bir toplantıda öğrenen Sargeant, takımın kendisinden ne beklediğini de anlamış vaziyette.

Amerikalı pilot şöyle konuştu: "Formula 1'deki ilk sezonum olaysız geçti. Gelecek yıl Williams Racing için yarışmaya devam edecek olmaktan dolayı mutluyum, bu yolculuğu sürdürme fırsatına sahip olmak harika."

"Bu takımla beraber gelişmeye devam edeceğim için çok mutluyum. Şu ana kadar yapabileceklerimin sadece küçük bir kısmını gösterdim ve önümüzdeki sezonda her şeyi analiz edip, nasıl ilerleme kaydedeceğimi anlamak için yeterli zamanım olacak."

"Abu Dhabi Grand Prix'sinden birkaç gün sonra sözleşmem uzatıldı ve o güne kadar geleceğin benim için ne getireceğini bilmiyordum. Takım patronu James Vowles ile Yas Marina testinin ardından Salı günü uzun, çok dürüst ve samimi bir konuşma yaptım."

"O zaman beni yeni sözleşmemden dolayı tebrik etti ve işbirliğimizi sürdürmekten mutluluk duyduğunu belirtti. Ben de bu konuda mutluyum. Sonrasında dikkat etmem gereken bir dizi kilit noktayı tartıştık."

"Bu konuşma benim için çok önemliydi ve bu haberi yıl boyunca alıştığım düzenli görüşmelerimizden biri sırasında öğrenmiş olmam harikaydı. Ne hakkında konuştuğunun ayrıntılarına girmeyeceğim ama benden ne istediğini anladım ve o da benim ne hakkında konuştuğumu anladı."

"Bu yıl yarış hafta sonuna, her seansa doğru yaklaşımı bulmak için çok zaman harcadık. Maalesef en iyi sonuçlar için doğru şeyi nasıl yapacağımı hemen anlayamadım. Ancak yıl sonunda takip ettiğimiz yönden memnunum."

"Şimdi kaldığımız yerden devam etmek ve ilerleme kaydetmek istiyorum. Hedefimiz bu olmalı ve bunu başarabileceğimden fazlasıyla eminim."

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

James Vowles, Takım Müdürü, Williams Racing, Logan Sargeant, Williams Racing

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