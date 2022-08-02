Sargeant, Williams ile Amerika GP'nin ilk antrenman seansına katılacak

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Şu anda Carlin ile 2022 FIA Formula 2 Şampiyonası'nı üçüncü sırada götüren Logan Sargeant, 21 Ekim'de gerçekleştirilecek Amerika GP'nin ilk antrenman seansında yer alacak.

Sargeant, geçen yılın Ekim ayında Williams Akademisi'ne katılırken, yıl sonunda Abu Dhabi testinde yer almıştı.

Açıklamaya göre Sargeant, 60 dakikalık seansta Nicholas Latifi'nin FW44'ünü sürecek ve Williams böylelikle bu yıl iki seansta "çaylak bir ismi piste çıkarma" kuralını yerine getirmiş olacak.

Bu yıl İspanya GP'de Nyck de Vries piste çıkmış ve başarılı bir seans geçirmişti.

Sargeant, 2015 yılında piste çıkan Alexander Rossi'den bu yana, resmi bir F1 senasına katılan ilk Amerikalı da olacak.

Sargeant şunları söyledi: "Austin'deki ilk antrenman seansında katılacağım için çok heyecanlıyım. Bu fırsatın bana Amerika Grand Prix'si hafta sonunda verilmesi çok özel."

"Williams'a iyi bir iş çıkarmam konusunda bana duyduğu güven ve inançtan ötürü teşekkür ederim. Benim için amaç, yeni nesil araçlarla mümkün olduğunca çok şey öğrenmek olacak."

“Bu deneyimden en iyi şekilde yararlanmayı ve sabırsızlıkla bekliyorum.”

Sargeant bu yıl takımın simülatöründe yoğun şekilde çalışıyordu ve böylelikle FW44'ü pist üstünde de test etmiş olacak.

Geçtiğimiz günlerde F2 pilotu Liam Lawson'ın Belçika GP'nin ilk antrenman seansında AlphaTauri ile piste çıkacağı doğrulanmıştı.

Alfa Romeo, Theo Pourchaire için boşluk bulmaya çalışırken, Alpine de Oscar Piastri'yi piste çıkarmayı planlıyordu.