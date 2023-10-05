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Formula 1 Haberler

Sargeant: "Vowles'un bana olan inancı çok güzel"

Logan Sargeant, Williams Formula 1 takım patronu James Vowles'un ilk sezonunda artan baskılara rağmen kendisine olan güvenini açıkça göstermesine şaşırdığını itiraf etti.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams Racing

Amerikalı pilot F1'deki ilk sezonunda hızını göstermiş olsa da, yaz tatilinin ardından Zandvoort, Singapur ve Suzuka'da önemli kazalar yaptı.

Bu durum, 2024 için Williams'ın Sargeant'ı takımdan gönderebileceği spekülasyonlarına yol açtı çünkü takım, bütçe sınırı nedeniyle kazaların ardından FW45'inde eski özellikli parçalar kullanmak zorunda kaldı.

Vowles, Williams'ın sosyal medya kanallarında paylaşılan bir videoda tercihinin Sargeant'ı gelecek sezon da takımda tutmak olduğunu ve takımın Sargeant'ın F1'deki görev süresinin başarılı olmasına yardımcı olmak için çalışacağını belirtti.

Sargeant, videonun yayınlanmasından sonra takım patronunun inancına şaşırdığını söyledi.

"Bu çok güzel bir şey. James ile her hafta konuşuyorum. Sosyal medyaya herhangi bir şey konulmadan önce bunu bilmiyordum. Bu gerçekten hoş bir sürpriz oldu." 

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"Ama günün sonunda çok çalışmaya devam etmeli, başımı öne eğmeli ve daha iyi olmaya çalışmalıyım."

"Japonya, sıralamadaki son viraja kadar olan tur da dahil olmak üzere, bu noktaya kadarki en iyi hafta sonumdu. Turumu güzel bir şekilde geliştirdim, yapmam gereken her şeyi yaptım, sadece son virajda sağ ayağıma çok yüklendim ve bu da işlerin ne kadar çabuk ters gidebileceğini gösteriyor.

"Bence gerçekçi olmak gerekirse, temiz bir hafta sonu geçirmek ve masada bir ya da iki onda bir bırakacağım anlamına gelse bile, her son yüzüncü için uğraşmamak daha önemli."

Sargeant'ın takım arkadaşı Alex Albon da Vowles'un desteğini yineledi ve Floridalı pilotun ilk F1 sezonunda yaptığı hatalara rağmen performansıyla daha fazla takdir edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Albon, karar verme sürecine dahil olmamasına rağmen, Sargeant'ın değerini kanıtlamak için "daha fazla zamana ve güvene" ihtiyacı olduğunu düşündüğünü de sözlerine ekledi.

James Vowles, Williams Racing Team Principal

James Vowles, Williams Racing Team Principal

Fotoğraf: Williams

"Karar verecek kişi ben değilim ama Logan'ı oldukça iyi tanıyorum ve performansını görebiliyorum. Hak ettiği krediyi alamadığını düşünüyorum." diyor Albon.

"Logan'ın içinde çok fazla hız ve yetenek var. Bence yaptığı birkaç hatayla bu yetenek biraz dengelendi."

"Bunu söyleyecek kişi ben değilim ama onunla çok iyi anlaşıyorum ve bence biraz daha zamana ve özgüvene ihtiyacı var, sonunda oraya ulaşacaktır."

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