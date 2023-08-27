Sargeant: "Tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı"

Zandvoort'ta kariyerinin en iyi Cumartesi gününü geçiren Sargeant, ilk kez Q3'e kalmayı başardığı günü talihsiz bir kazayla tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayacak ve ilk puanını kovalamak için iyi bir pozisyonda olacak Sargeant'ın her şeye rağmen durumdan memnun olduğu söylenebilir.

Takımı ve aracı öven Sargeant, "Değişken koşullarda turlamak çok zor, farklar çok ama çok az."

"Yapmak istediğim son şey takımı bir tekne dolusu hasarla bırakmak, ancak iyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapıyorum."

"Bence bu hafta sonu pek çok olumlu şey oldu, Cuma günü kuru zeminde gerçekten çok iyi olduğumu hissettim. Uzun sürüşlerde de çok iyiydik, aracımız harika bir penceredeydi.

"Sıralama turlarındaki en olumlu nokta, ihtiyacım olduğunda hızlı turlar atabilmemdi, yıl boyunca bunun eksikliğini hissetmekteydim. Ancak tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı."

"Kuru zeminde artık daha iyi olduğumu biliyorum, bu benim için büyük bir artı. Araçtan her zaman nasıl yararlanacağımı anlamaya başlıyorum."

"Q3 başlarken Alex'in de gösterdiği gibi büyük bir şansımız olduğunu biliyordum. Kuru zeminde gerçekten iyi bir aracımız vardı, bu da yaptığım hatayı daha da acı bir hale getiriyor."

"Ama yaşayıp öğreneceğim, hayatıma devam edeceğim ve yarışa odaklanacağım." dedi.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Williams'ın bu hafta sonu rekabetçi olması herkesi şaşırttı, nitekim takım daha çok Spa ve Monza gibi pistlerde rekabetçi, Hungaroring ve Zandvoort gibi pistler ise FW45'e uymuyor.

Beklentilerin aksine epey iyi performans sergilemelerini anlamlandıramadığını söyleyen Sargeant, "Harika bir hafta sonu geçirmeyi beklemiyorduk, ancak neden böyle olduğunu anlamak önemli. Detaylara ineceğiz."

"Karışık duygular içindeyim. Sanırım benim açımdan geriye dönüp bakmam, neyi yanlış yaptığımı görmem, her şeyden önce bunun kaçınılmaz olan küçük bir hata mı yoksa bir zihniyet meselesi mi olduğunu anlamam gerekiyor."

"Henüz tam olarak anlamış değilim ama bunu çözmem ve üzerinde durmamam gerekiyor çünkü dün uzun sürüşlerde harikaydık."

"Hedefimiz puan almak. Kendimi bu konuma ilk 10'da olmak için getirdim. Durumu kabul etmeli ve önümüze bakmalıyız." dedi.