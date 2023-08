Sargeant: "Tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı"

Zandvoort'ta kariyerinin en iyi Cumartesi gününü geçiren Sargeant, ilk kez Q3'e kalmayı başardığı günü talihsiz bir kazayla tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayacak ve ilk puanını kovalamak için iyi bir pozisyonda olacak Sargeant'ın her şeye rağmen durumdan memnun olduğu söylenebilir.

Takımı ve aracı öven Sargeant, "Değişken koşullarda turlamak çok zor, farklar çok ama çok az."

"Yapmak istediğim son şey takımı bir tekne dolusu hasarla bırakmak, ancak iyi sonuçlar elde etmek için elimden geleni yapıyorum."

"Bence bu hafta sonu pek çok olumlu şey oldu, Cuma günü kuru zeminde gerçekten çok iyi olduğumu hissettim. Uzun sürüşlerde de çok iyiydik, aracımız harika bir penceredeydi.

"Sıralama turlarındaki en olumlu nokta, ihtiyacım olduğunda hızlı turlar atabilmemdi, yıl boyunca bunun eksikliğini hissetmekteydim. Ancak tüm yaptıklarım milimetrik bir hatanın gölgesinde kaldı."

"Kuru zeminde artık daha iyi olduğumu biliyorum, bu benim için büyük bir artı. Araçtan her zaman nasıl yararlanacağımı anlamaya başlıyorum."

"Q3 başlarken Alex'in de gösterdiği gibi büyük bir şansımız olduğunu biliyordum. Kuru zeminde gerçekten iyi bir aracımız vardı, bu da yaptığım hatayı daha da acı bir hale getiriyor."

"Ama yaşayıp öğreneceğim, hayatıma devam edeceğim ve yarışa odaklanacağım." dedi.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images