Sargeant: "Testin sonlarına doğru araçta çok rahat hissettim"

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Logan Sargeant, yeni sezonda Williams ile Formula 1'de yarışacak ve salı günü gerçekleştirilen Abu Dhabi testinde İngiliz ekiple piste çıktı.

Genç sürücü, gün boyunca 82 tur attı ve 1:26.063 ile Alexander Albon'un 0.1 saniye ardında yedinci oldu.

Sargeant, günü yorumlaması istendiğinde şöyle dedi: "Gün gerçekten iyi geçti."

"Yapmayı planladığımız her şeyi yaptık ve atmamız gereken tüm turları tamamladık."

"Günün sonunda direksiyon başında kendimi gerçekten rahat hissettim. Sadece bir antrenman seansı yerine, tüm gün direksiyon başında olmak harikaydı."

"Sezonum henüz bitmedi: Önümüzdeki üç ay içinde gelecek sezona hazırlanmak için yapmam gereken çok şey var."

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Olabildiğince hazır olabilmek için spor salonunda, simülatörde ve Grove'daki fabrikada çok zaman geçireceğim."

"Formula 1'deki ilk sezonumdan önce kış testleri için piste dönmek adına sabırsızlanıyorum."

Alexander Albon ise diğer Williams aracıyla, 2023 Pirelli lastiklerini test etmeye odaklandı.

Albon, "Bugünkü sezon sonu testinde uzun mesafeler tamamladık ve her şey plana göre gitti."

"Gelecek yıl için tüm lastikleri test ettik ve hamurlar arasındaki farkları anlamak için kışın analiz edilmek üzere çok sayıda bilgi topladık."

"Aslında farklar o kadar da büyük görünmüyor."

"Yine de zor iş bugün başlıyor: Bahreyn'e mümkün olduğunca hazırlıklı gitmeliyiz. Bugün toplanan bilgilerin bize bu konuda yardımcı olacağına eminim." dedi.