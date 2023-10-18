Sargeant: "Test eksikliği beni kötü etkiledi"

Logan Sargeant, Formula 2'de geçirdiği ve dördüncü olduğu 2022 sezonunun ardından bu yıl Williams ile F1'e girdi.

Sargeant, Alpine ve McLaren ile çeşitli testler yapan Oscar Piastri'nin aksine çok az F1 aracı sürebildi. Bu da Williams'a göre performansını etkileyen şeylerden birisiydi.

Bu konuda İspanyol basınına konuşan Sargeant, analize katıldığını ve daha fazla testin kendisine yardım edeceğini belirtti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Sargeant, "İdeal olan şey daha fazla mesafe tamamlamaktır çünkü Formula 1'de hazırlanmak için en iyi yol budur."

"Geçmişte Hamilton ve Alonso Formula 1'e geldiklerinde, araçla günlerce test yapıyorlardı. Şartlar bugünkünden çok farklıydı."

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Şimdi, ne zaman test yapsanız önceki nesil bir araçla yapıyorsunuz ve bu da fark yaratıyor."

"Ancak kışın herhangi bir araçla daha fazla gün geçirmiş olsaydık bile daha iyi olurdu." dedi.

Sargeant, sözleşme kararını 2023 sezonu sonrasına erteleyen İngiliz ekibin desteğini hâlâ hissettiğini söylüyor.

"Perde arkasında neler olduğunu biliyorlar ve başarılı olmamı istiyorlar."

"Takım beni destekliyor, bu yüzden diğerlerinin ne dediği umurumda değil."

"Tecrübe her zaman yardımcı olur ama yaptığım küçük hatalara son vermek için konuşacağım insanlar var."