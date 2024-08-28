Sargeant: "Teşekkürler Williams"
Logan Sargeant, yollarını ayırdığı Williams F1 takımına kendisi için yaptıklarından dolayı teşekkür etti.
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Son 1.5 sezondur Williams ile yarışan Logan Sargeant, 2024 Hollanda GP sonrası takımdan resmi olarak gönderildi.
Amerikalı sürücünün en azından sezon sonunu görmesi bekleniyordu ancak beklentilerin altında kalması ve üst üste yaptığı kazalar sonrası Williams'ın sabrını taşırdı.
Sonuç olarak Sargeant için Formula 1 defteri artık kapanmış gibi görünüyor.
Basın bülteninden kendisine yer verilmeyen Sargeant, bugün sosyal medyadan Williams'a teşekkür etti ve gelecek için en iyisini diledi.
Amerikalı pilot şöyle dedi: "Formula 1'de yarışma fırsatı verdiği için Williams'a çok minnettar olduğumu söylemek istiyorum."
"Genç sürücü akademisine katıldığım 2021 yılından bu yana bana verilen destek için minnettarım."
"Abu Dabi'deki ilk Formula 1 aracı kullanma deneyimim hayatımın en önemli anlarından biriydi. Geçen yıl Austin'de, 30 yıl sonra puan alan ilk Amerikalı sürücü oldum. Son iki sezondur böylesine büyük bir geçmişe sahip bir takımı temsil ettiğim için gurur duyuyorum."
"Artık gelecekle ilgili açıklamayı doğru zamanda yapmadan önce önümdeki seçenekleri değerlendirmek için zamana ihtiyacım var."
"Her şey için teşekkür ederim.”
Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash in FP3
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Hakkinen: "McLaren artık şampiyon olabilir"
Briatore, Renault'nun F1 motor projesinin sonlandırması konusunda "kötü adam" değil
Albon, "acımasızca" kovulan Sargeant'a içten bir mesaj gönderdi
F1, Abu Dabi GP sonrası yapılacak çaylak testinde "sprint yarışı" düzenlemeyi planlıyor!
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar