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Formula 1 İtalya GP

Sargeant: "Teşekkürler Williams"

Logan Sargeant, yollarını ayırdığı Williams F1 takımına kendisi için yaptıklarından dolayı teşekkür etti.

Ezel Tan
Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son 1.5 sezondur Williams ile yarışan Logan Sargeant, 2024 Hollanda GP sonrası takımdan resmi olarak gönderildi.

Amerikalı sürücünün en azından sezon sonunu görmesi bekleniyordu ancak beklentilerin altında kalması ve üst üste yaptığı kazalar sonrası Williams'ın sabrını taşırdı.

Sonuç olarak Sargeant için Formula 1 defteri artık kapanmış gibi görünüyor.

Basın bülteninden kendisine yer verilmeyen Sargeant, bugün sosyal medyadan Williams'a teşekkür etti ve gelecek için en iyisini diledi.

Amerikalı pilot şöyle dedi: "Formula 1'de yarışma fırsatı verdiği için Williams'a çok minnettar olduğumu söylemek istiyorum."

"Genç sürücü akademisine katıldığım 2021 yılından bu yana bana verilen destek için minnettarım."

"Abu Dabi'deki ilk Formula 1 aracı kullanma deneyimim hayatımın en önemli anlarından biriydi. Geçen yıl Austin'de, 30 yıl sonra puan alan ilk Amerikalı sürücü oldum. Son iki sezondur böylesine büyük bir geçmişe sahip bir takımı temsil ettiğim için gurur duyuyorum."

"Artık gelecekle ilgili açıklamayı doğru zamanda  yapmadan önce önümdeki seçenekleri değerlendirmek için zamana ihtiyacım var."

"Her şey için teşekkür ederim.”

Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash in FP3

Logan Sargeant, Williams FW46, jumps out of his car after a crash in FP3

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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