Sargeant: "Takımın çabası boşa gitti"
Williams pilotu Logan Sargeant, kaza sonrası takımın "çabalarının" boşa gittiğini söylüyor.
Logan Sargeant, sıralama turlarında ilk ona girmeyi başarsa da, hem cumartesi hem de pazar günleri büyük kazalar yaptı.
İki günde de araca önemli miktarda hasar veren Sargeant, böylelikle takım arkadaşı Alex Albon'un puan aldığı hafta sonundan eli boş döndü.
Yarış sonrası konuşan Amerikalı sürücü şöyle konuştu: "Gerçekten büyük hayal kırıklığı yaşadım."
"Öncelikle takıma, sıralama turlarının ardından aracı bugüne hazırlamak için gösterdikleri tüm çabadan ötürü teşekkür ederim."
"Yarışta gerçekten iyi başladık, ilk 15 turda biraz fazla temkinliydim. Dün olanlardan sonra kaza yapmak istemedim, ıslak zeminde lastikler biraz fazla soğudu ve bu da bana çok fazla zaman mâl oldu."
"Pist kurumaya başlayınca ritmimi geri yakaladım. Sonrasında ise işler istediğim gibi gitmedi. Sekizinci viraja geldiğimde kerbe dokundum ve bunun etkisiyle hidrolik direksiyon bozuldu. Bu da beni pist dışına itti. Islak kısma çıkınca da aracı toplamanın hiçbir yolu yoktu."
"Araç mahvoldu. Dünden sonra aracı hazır hale getirmek için çaba sarf eden herkes için hayal kırıklığı oldu."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Neler hissettiği sorusuna Sargeant, "Dünkü kazanın ardından aracı hazırlamak için tüm takım büyük çaba sarf etmişti. Buna rağmen yarışımız maalesef 15 tur sürdü. Bu da hayal kırıklığı yaratıyor."
"Takıma tüm çalışmalar ve çaba için minnettarım. Bunların boşa gitmesi acı verici. Gerçekten sinir olduğum şey bu."
"Dün herkes sıralama turlarında üçüncü bölüme kaldığımız için gururluydu. O noktaya kadar harika bir hafta sonuydu. Kimse beni zorladığım için suçlamadı."
"Üçüncü bölüme kaldık ve bu yıl ilk kez orada olduğumuz için mutluyduk. Bu cesaret vericiydi. Bugün ise her şey tamamen farklıydı."
"Yine de sonuç aynı ve bu, iyi bir sonuç değil." cevabını verdi.
Monza için düşüncesi sorulduğunda Sargeant, "Aşırı pozitif olmak istemiyorum çünkü Spa'nın iyi olacağını düşünmüştük fakat zorlandık. Kâğıt üzerinde biraz daha iyi olmalıydı."
"Geçmişte takım için iyi bir pist olduğunu biliyoruz, benim de genelde iyi olduğum bir pist. Bence iyi fırsatlarımız olacak."
"Muhtemelen 24 saat boyunca bu yarışı düşüneceğim, sonrasında diğer yarışa odaklanacağım." dedi.
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