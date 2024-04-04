Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Williams Miami Grand Prix'sine kadar yedek şasinin hazır olmasını beklemiyor. O zamana kadar takım iki şasiyle idare etmek zorunda kalacak.

Ezel Tan
Logan Sargeant, Williams Racing

Simon Galloway / Motorsport Images

Avustralya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yapan Alex Albon, şasiye büyük hasar vermişti.

Elde yedek şasi olmadığı için Williams, Logan Sargeant'ı yarıştan çekti ve onun şasisini Albon'a verdi.

Hasarlı monokok o zamandan beri onarıldı ve her iki sürücünün de Japonya'daki yarış hafta sonuna başlamasına izin verildi.

Takım, şu an için yedek şasinin olmadığını doğrularken, bunun Miami'ye kadar hazır olması beklenmiyor.

Sargeant, Suzuka'da daha önce Albon tarafından kullanılan hasarlı şasiyle yarışacak.

Amerikalı pilot, "Bu tamir edilen araç."

"Araçları toparlamak mekanikerlerin çok fazla çalışmasına neden oldu. Ancak şasi onarımı beklenenden daha iyi gitti." dedi.

Onarım şasinin 100 gram ağırlaşmasına neden oldu fakat sürüşte herhangi bir fark yaratması beklenmiyor.

Bu hafta sonu sürücüler için çok az yedek parça mevcut, bu nedenle başka bir kaza yeni sorunlara neden olabilir.

Sargeant, "Sanırım biz, en azından o kazadan önce bu konuyu yeterince düşünmemiştik."

"Alex'in kaza yaptığını gördüğümde aklımdan geçen ilk şey 'yedek parçamızın az olduğunu biliyorum' oldu."

"Açıkçası, takım olarak bulunduğumuz yer konusunda endişeliydim."

"Bu, sezon başında bir takım olarak başa çıkmamız gereken zor şeylerden biri: bir güvenlik ağımız yok."

"Takım olarak bunu geliştirmemiz ve çözüme kavuşturduğumuzdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Sargeant, Japonya'da böyle bir olayın tekrar yaşanması halinde ne olacağına dair açık bir tartışma yapılmadığını söylüyor.

"İçinde bulunduğumuz durum bu. Suudi Arabistan'da da aynısı oldu. Dikkatli olmak zorundasınız. Aynı zamanda bunu yapmanız pek de mümkün değil çünkü bu Formula 1."

"Dikkatli olursanız, hiçbir yere varamazsınız. Yani bu soru bile değil."

"Kendinizi adamalı, kendinize güvenmeli ve hiçbir şeyin ters gitmemesini ummalısınız."

Amerikalı pilot yine de Avustralya'da Albon'un yarışmasını, "İstatistiklerden ötürü anlıyorum." diye yorumladı.

Alex Albon, Williams Racing FW46

Alex Albon, Williams Racing FW46

Photo by: Williams

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Hamilton: "Vettel, 2025 için Mercedes adına harika bir seçenek"
Sonraki haber Red Bull, Japonya GP için soğutma sistemini güncelledi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak

Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak

MotoGP
Resmi: Quartararo en az iki yıl daha Yamaha ile yarışacak
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"

Formula 1
Japonya GP
Verstappen temkinli: "Herkes çok yakın"
Alexander Albon
Daha fazlası
Alexander Albon
Williams: "Japonya'da yeniden iki araca sahip olacağız"

Williams: "Japonya'da yeniden iki araca sahip olacağız"

Formula 1
Avustralya GP
Williams: "Japonya'da yeniden iki araca sahip olacağız"
Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"

Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"

Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Yarış dışı kalan isimlerden dolayı oluşan fırsatı değerlendirmeliydik"
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"

Formula 1
Avustralya GP
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Williams
Daha fazlası
Williams
Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"

Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"

Formula 1
Japonya GP
Suzuka'daki kazası için Sargeant: "1. antrenmanda yapmamam gereken aptalca bir kazaydı"
Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"

Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"

Formula 1
Japonya GP
Vowles: "Sargeant'ın şasisi ilk seanstaki kazada hasar görmedi"
Vowles: "Albon'un kazası güncelleme planlarımızı etkileyecek"

Vowles: "Albon'un kazası güncelleme planlarımızı etkileyecek"

Formula 1
Japonya GP
Vowles: "Albon'un kazası güncelleme planlarımızı etkileyecek"

Son Haberler

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor

F1 Formula 1
Japonya GP
Pirelli, 'hatalı' yağmur lastiği kuralı nedeniyle FIA ve F1 takımlarıyla görüşmek istiyor
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı

F1 Formula 1
Japonya GP
Aston Martin, Newey'e teklif yaptığı haberini yalanladı
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Piastri: "Henüz zaman tablosunu okumak zor"
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Melbourne'den çok farklı bir yerde olmamalıyız"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye