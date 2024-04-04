Sargeant Suzuka'da onarılmış araçla yarışacak; Miami'ye kadar yedek şasi yok

Avustralya Grand Prix'sinin ilk antrenman seansında kaza yapan Alex Albon, şasiye büyük hasar vermişti.

Elde yedek şasi olmadığı için Williams, Logan Sargeant'ı yarıştan çekti ve onun şasisini Albon'a verdi.

Hasarlı monokok o zamandan beri onarıldı ve her iki sürücünün de Japonya'daki yarış hafta sonuna başlamasına izin verildi.

Takım, şu an için yedek şasinin olmadığını doğrularken, bunun Miami'ye kadar hazır olması beklenmiyor.

Sargeant, Suzuka'da daha önce Albon tarafından kullanılan hasarlı şasiyle yarışacak.

Amerikalı pilot, "Bu tamir edilen araç."

"Araçları toparlamak mekanikerlerin çok fazla çalışmasına neden oldu. Ancak şasi onarımı beklenenden daha iyi gitti." dedi.

Onarım şasinin 100 gram ağırlaşmasına neden oldu fakat sürüşte herhangi bir fark yaratması beklenmiyor.

Bu hafta sonu sürücüler için çok az yedek parça mevcut, bu nedenle başka bir kaza yeni sorunlara neden olabilir.

Sargeant, "Sanırım biz, en azından o kazadan önce bu konuyu yeterince düşünmemiştik."

"Alex'in kaza yaptığını gördüğümde aklımdan geçen ilk şey 'yedek parçamızın az olduğunu biliyorum' oldu."

"Açıkçası, takım olarak bulunduğumuz yer konusunda endişeliydim."

"Bu, sezon başında bir takım olarak başa çıkmamız gereken zor şeylerden biri: bir güvenlik ağımız yok."

"Takım olarak bunu geliştirmemiz ve çözüme kavuşturduğumuzdan emin olmamız gerekiyor." dedi.

Sargeant, Japonya'da böyle bir olayın tekrar yaşanması halinde ne olacağına dair açık bir tartışma yapılmadığını söylüyor.

"İçinde bulunduğumuz durum bu. Suudi Arabistan'da da aynısı oldu. Dikkatli olmak zorundasınız. Aynı zamanda bunu yapmanız pek de mümkün değil çünkü bu Formula 1."

"Dikkatli olursanız, hiçbir yere varamazsınız. Yani bu soru bile değil."

"Kendinizi adamalı, kendinize güvenmeli ve hiçbir şeyin ters gitmemesini ummalısınız."

Amerikalı pilot yine de Avustralya'da Albon'un yarışmasını, "İstatistiklerden ötürü anlıyorum." diye yorumladı.