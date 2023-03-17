Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"
Logan Sargeant, Williams'ın Bahreyn'deki performansını desteklemek için bu hafta sonu yapılacak 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde daha da güçlü olması gerektiğini düşünüyor.
Williams, Felipe Massa'nın altıncı olduğu 2017 Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez 2023 Bahreyn'de, sezonun ilk yarışında puan aldı.
Alex Albon, güçlü bir performans sergilediği yarışı 10. sırada tamamlarken, çaylak takım arkadaşı Logan Sargeant 12. sırada yer aldı.
Sargeant, takımın düzlüklerde kendilerine yardım eden mevcut aero konsepti sayesinde Williams'ın yüksek hızlı Cidde pistinde daha güçlü olması gerektiğini düşünüyor.
Grove merkezli ekibin yine orta grupta mücadele edip edemeyeceği sorusuna çaylak pilot şu yanıtı verdi "Bence kağıt üstesinde Bahreyn'den daha iyi olmalıyız."
"Tabii ki diğer takımların performans seviyelerini artırmak için başka şeyler getirip getirmeyeceğini bilemeyiz, bu yüzden yorum yapmak kolay değil. Ayrıca bu çok farklı bir pist."
"İlk kez bir F1 aracını bir cadde pistinde kullanacağım, bu yüzden son derece zor olacağı açık."
"Çok fazla değişken olacak fakat umarım hızlı olmamızı sağlayacak bir pakete sahip oluruz."
Logan Sargeant, Williams Racing
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Sargeant, şu anda odak noktasının yarış prosedürünü ezberlemek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Takım açısından bakıldığında, Bahreyn'de bu seviyede performans göstermeyi beklediğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla bu kesinlikle çok olumluydu."
"Kişisel olarak baktığımda ise gerçekten hiçbir beklentim yoktu."
"Hafta sonu boyunca çok şey öğrendim. Sadece hızlı olduğumu göstermekle kalmadım, aynı zamanda ilk yarış startım, pit stoplar, lastik yönetimi gibi pek çok operasyonel şeyi de geride bıraktım."
"Her şeyin daha doğal hale geldiği noktaya gelene kadar yapmam gerekenler olacak. Fakat hepsini bir kez yaptıktan ve tüm prosedürlerden geçtikten sonra, giderek daha doğal hale gelen bir şey."
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