Önceki / Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi Sonraki / Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı: Verstappen hızlı başladı!
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"

Logan Sargeant, Williams'ın Bahreyn'deki performansını desteklemek için bu hafta sonu yapılacak 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde daha da güçlü olması gerektiğini düşünüyor.

Sargeant: "Suudi Arabistan'da daha iyi olmalıyız"
Haberi dinle

Williams, Felipe Massa'nın altıncı olduğu 2017 Avustralya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez 2023 Bahreyn'de, sezonun ilk yarışında puan aldı.

Alex Albon, güçlü bir performans sergilediği yarışı 10. sırada tamamlarken, çaylak takım arkadaşı Logan Sargeant 12. sırada yer aldı.

Sargeant, takımın düzlüklerde kendilerine yardım eden mevcut aero konsepti sayesinde Williams'ın yüksek hızlı Cidde pistinde daha güçlü olması gerektiğini düşünüyor.

Grove merkezli ekibin yine orta grupta mücadele edip edemeyeceği sorusuna çaylak pilot şu yanıtı verdi "Bence kağıt üstesinde Bahreyn'den daha iyi olmalıyız."

"Tabii ki diğer takımların performans seviyelerini artırmak için başka şeyler getirip getirmeyeceğini bilemeyiz, bu yüzden yorum yapmak kolay değil. Ayrıca bu çok farklı bir pist."

"İlk kez bir F1 aracını bir cadde pistinde kullanacağım, bu yüzden son derece zor olacağı açık."

"Çok fazla değişken olacak fakat umarım hızlı olmamızı sağlayacak bir pakete sahip oluruz."

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Sargeant, şu anda odak noktasının yarış prosedürünü ezberlemek olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Takım açısından bakıldığında, Bahreyn'de bu seviyede performans göstermeyi beklediğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla bu kesinlikle çok olumluydu."

"Kişisel olarak baktığımda ise gerçekten hiçbir beklentim yoktu."

"Hafta sonu boyunca çok şey öğrendim. Sadece hızlı olduğumu göstermekle kalmadım, aynı zamanda ilk yarış startım, pit stoplar, lastik yönetimi gibi pek çok operasyonel şeyi de geride bıraktım."

"Her şeyin daha doğal hale geldiği noktaya gelene kadar yapmam gerekenler olacak. Fakat hepsini bir kez yaptıktan ve tüm prosedürlerden geçtikten sonra, giderek daha doğal hale gelen bir şey."

paylaşım
yorumlar

Aston Martin, düzlük hızı için daha az yere basma gücü üreten ön kanat getirdi

Suudi Arabistan GP 1. antrenman seansı: Verstappen hızlı başladı!
Logan Sargeant Daha fazlası
Logan Sargeant
Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"

Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"

Formula 1
Suudi Arabistan GP

Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor" Sargeant: "Cidde'deki değişiklikler, körlük ve korku duygusunu azaltıyor"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Formula 1

Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim" Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Formula 1
Bahreyn GP

Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu? Bahreyn GP'de öne çıkan çaylak pilot kim oldu?

Williams Daha fazlası
Williams
Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"

Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"

Formula 1
Bahreyn GP

Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık" Albon: "Ön kanat hasarından dolayı son bölüme kalamadık"

Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek

Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek

Formula 1
Bahreyn GP

Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek Vowles, Williams'ın mevcut F1 aracı için "uzun vadeli hedeflerini" feda etmeyecek

Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"

Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"

Formula 1

Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak" Vowles: "Williams'ın önceliği, yeni bir teknik ekip yapısı oluşturmak"

Son Haberler

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

WRC WRC
Meksika Rallisi

2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı 2023 Meksika Rallisi: Lappi liderliğini korudu, Ogier ile farkı açtı

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık! Suudi Arabistan GP uzun tur analizi: Red Bull önde, arkası karışık!

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak" Alonso: "Hedefimiz Q3'e kalmak"

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

WEC WEC
Sebring

WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı! WEC Sebring: Toyota domine ederek kazandı, Ferrari podyumla başladı!

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.