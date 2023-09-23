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Sargeant: "Sürekli kabul edilemez şeyler yapıyorum"

Logan Sargeant, Japonya Grand Prix'sindeki sıralama turlarını bariyerlerde tamamlamasının ardından 'sürekli olarak kabul edilemez şeyler yaptığını' söylüyor.

Zeynep Taş
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Logan Sargeant, Williams FW45

Williams pilotu Q1'de Suzuka Pisti'nin son virajında duvara çarparak kırmızı bayraklara sebep oldu. Sargeant, bu kazanın ardından Pazar günkü yarışa son sıradan başlayacak.

En son Singapur'da duvara çarpan Sargeant, geçen ayın sonlarında Hollanda Grand Prix'sinde sıralama turlarında ve yarışta (ikincisinde hidrolik arızası nedeniyle) yarış dışı kalmıştı.

Sargeant'ın Suzuka kazası F1'deki geleceğine ilişkin soru işaretlerinin artmasına sebep oldu.

Yaşadığı kazalar Williams'ı bütçe sınırı konusunda da baskı altında bırakıyor çünkü tüm takımlar sezonluk 135 milyon dolarlık bir bütçe dahilinde çalışmak zorunda kalıyor.

Sargeant sıralama turlarından sonra şunları söyledi: "Bu asla ideal değil." 

"Günün sonunda bir duvar örmeye çalışmıyorum, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yapmaktan başka söyleyebileceğim pek bir şey yok ama sürekli kabul edilemez şeyler yapıyorum."

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"İşin en zor kısmı, hızımın olduğunu bilmek. Ama bu küçük hatalar belli ki sorunlara neden oluyor. Bunları arkamda bırakıp tekrar devam edeceğim."

"Bu noktaya gelene kadar harika bir gün daha geçirdik. Sanırım aracı düne göre gerçekten değiştirdik ve araç iyi hissettiriyordu."

"Son bölümde arka tarafın aşırı ısınmasıyla ilgili birkaç sorun yaşadık ve bu durum güç konusunda çok agresif olmamla birleşince büyük bir kırılma yaşadım."

"Çimlere çıktığımda yapabileceğim pek bir şey yoktu.

"Arkadan esen rüzgârla birlikte arka tarafın aşırı ısınması zorlayıcı oldu ve yeterince sabırlı olamadım. Bunu yapmam için hiçbir sebep yoktu."

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