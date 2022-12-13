Sargeant: "Süper lisans konusunda baskı hissetmedim"

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ABD GP'si öncesinde süper lisans aldığı takdirde 2023'te Williams ile yarışacağı takım patronu Jost Capito tarafından açıklanan Sargeant'ın bunun için tek yapması gereken Abu Dhabi'deki mücadelede iyi bir sonuç almak ve şampiyonayı ilk altıda tamamlamaktı.

Bundan ötürü Abu Dhabi hafta sonu boyunca risk almayan Sargeant garanti sonuçlarla şampiyona dördüncülüğüne ulaştı, sadece bir gün sonra da Williams tarafından resmi duyuru geldi.

Lisansı elde etmeden önce beklediğinden daha az baskı hissettiğini itiraf eden Sargeant, bunun sebebi olarak neyi tehlikeye atabileceğinin farkında olmasını gösterdi.

Sargeant, "Sanırım risk ve ödül arasında bir denge kurmaya çalışıyordum.

"Hafta sonu boyunca beklediğim kadar baskı hissetmedim çünkü neyin tehlikede olduğunu anlamış ve bununla oldukça barışık hale gelmiştim, bu yüzden baskıyı üzerimden attım."

"Yapabileceğimiz şekilde hareket edersek ve tüm yıl boyunca sahip olduğumuz aynı hıza sahip olursak her şeyin yolunda gideceğini biliyordum. Ancak aşırı agresif olmak ile az agresif olmak arasında iyi bir denge bulmam da gerekiyordu diyebilirim."

"Sanırım hafta sonuna gerçekçi ve ayaklarım yere basarak yaklaşmak, bir yandan da hala yapacak bir işim olduğunu bilmek istedim. Elbette hafta sonunda üzerimde bir baskı vardı ve işi bitirdiğimizde omuzlarımdan biraz yük kalktı." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

Williams'ın kendisine sene başında ciddi bir şey vadetmediğini söyleyen Sargeant, "Takım tarafından bana belirtilen özel bir şey yoktu. Sadece iyi performans göstermem ve süper lisansımı almak için şampiyonayı üst sıralarda bitirmem gerekiyordu."

"Bence Carlin ile gerçekten güçlü bir çaylak sezonu geçirdik, belki de yeterince performans gösteremedik. Ama bence gösterdiğimiz tempo çok güçlüydü ve şampiyonayı iyi bir şekilde bitirdik."

"Formula 2'de tam bir sezon boyunca yarışarak kendim hakkında çok şey öğrendiğimi ve rekabetçi olabildiğimi hissediyorum. Özellikle sıralama turlarında gerçekten başarılı olduğumu düşünüyorum.

"Ancak en önemlisi F1 simülatöründe geçirdiğim zaman, son zamanlarda çıktığım antrenman seansları ve genç sürücü testi gibi imkanlara sahip olabilmekti. Bu bana konfor alanımdan çıkma ve gelişebilme şansı tanıdı." dedi.