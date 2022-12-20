Sargeant: "Spora alışmak için fazla zamanım yok"

Eski takım patronu Jost Capito tarafından ilk olarak Ekim ayında "süper lisans alması durumunda Williams koltuğuna geçeceği" açıklanan Sargeant'ın üstündeki baskı büyüktü; nitekim sezon bitimine bir yarış kala şampiyona üçüncüsü olsa bile dokuzunculuğa kadar düşme ihtimali mevcuttu.

Yine de baskıyı başarıyla idare eden ve Abu Dhabi'deki mücadeleden gerekli puanlarla ayrılarak sezonu dördüncü tamamlayan Sargeant, sezon bittikten sadece bir gün sonra Williams ile resmi olarak anlaştı.

RacingNews365'e Abu Dhabi'de nasıl hissettiğini anlatan Sargeant, "Hafta sonu başlarken üstümdeki baskı yüksekti."

"Fakat durumun ne olduğunu önceden biliyordum, bu da bana durumu kabullenmem ve önümde ne olduğunu anlamam için zaman verdi."

"Her nedense perşembe günü piste geldiğimde zihinsel olarak gerçekten iyi bir yerde olduğumu hissettim ve harika bir hafta sonu geçireceğimizi düşündüm. O andan itibaren üzerimdeki baskı azaldı ve yapmamız gerekeni yaptık." dedi.