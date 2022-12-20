Sargeant: "Spora alışmak için fazla zamanım yok"
Yeni Williams pilotu Logan Sargeant, spora alışmak için fazla zamanı olmadığını, bu nedenle test günlerinden sonuna kadar faydalanmak istediğini söyledi.
Eski takım patronu Jost Capito tarafından ilk olarak Ekim ayında "süper lisans alması durumunda Williams koltuğuna geçeceği" açıklanan Sargeant'ın üstündeki baskı büyüktü; nitekim sezon bitimine bir yarış kala şampiyona üçüncüsü olsa bile dokuzunculuğa kadar düşme ihtimali mevcuttu.
Yine de baskıyı başarıyla idare eden ve Abu Dhabi'deki mücadeleden gerekli puanlarla ayrılarak sezonu dördüncü tamamlayan Sargeant, sezon bittikten sadece bir gün sonra Williams ile resmi olarak anlaştı.
RacingNews365'e Abu Dhabi'de nasıl hissettiğini anlatan Sargeant, "Hafta sonu başlarken üstümdeki baskı yüksekti."
"Fakat durumun ne olduğunu önceden biliyordum, bu da bana durumu kabullenmem ve önümde ne olduğunu anlamam için zaman verdi."
"Her nedense perşembe günü piste geldiğimde zihinsel olarak gerçekten iyi bir yerde olduğumu hissettim ve harika bir hafta sonu geçireceğimizi düşündüm. O andan itibaren üzerimdeki baskı azaldı ve yapmamız gerekeni yaptık." dedi.
Abu Dhabi'deki sezon sonu testlerinde Williams pilotu olarak ilk kez direksiyon başına geçen Sargeant'ın sonraki testi 23-25 Şubat'taki Bahreyn sezon öncesi testleri olacak.
Sezon öncesi testlerinde her sürücünün araçta geçireceği süre bir buçuk günden fazla olmayacak, dolayısıyla Sargeant da ilk yarışına çıkmadan önce çok fazla zamanı olmadığının farkında.
Sargeant, "Spora alışmak için fazla zamana ve imkana sahip değilim."
"İşte bu yüzden test günlerinin çok iyi kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Testleri verimli ve etkili bir şekilde tamamlamalıyız -ki bunu başardığımıza inanıyorum."
"Testlerden verim alabilmek oldukça olumlu bir şey, buna devam etmemiz ve neler olacağını görmemiz gerek." dedi.
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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