Sargeant: "Sıralama yaklaşımımı değiştireceğim"

Haberi dinle

Amerikalı pilot, Bahreyn'deki sezonun açılış yarışının tartışmasız en göze çarpan çaylağıydı. Sargeant, 16. sıradan başladığı yarışı 12. sırada noktaladı.

Williams pilotu ilk F1 yarış hafta sonundan genel olarak memnun olsa da, sıralama turlarında Q2'ye kalamadığı için hayal kırıklığına uğradı. Sargeant, McLaren pilotu Lando Norris ile aynı zaman turunu elde etmişti.

Sargeant, Formula 1 web sitesindeki köşe yazısında, "İlk F1 yarış hafta sonumun her bir saniyesini sevdim."

"Bana böyle bir hafta sonunu daha önce sunsaydınız, buna evet derdim. Pit stoplardan Sanal Güvenlik Aracı'na kadar sorunsuz bir yarış geçirmek ve yarışı 12. sırada bitirmek bana çalışmak için iyi bir temel sağladı."

"Yine de Q2'ye kalmayı isterdim, bu biraz kaçırılmış bir fırsattı. Q1'de Lando Norris ile aynı tur zamanını yaptım ancak turu ondan sonra attığım için arkasında yer aldım ve elendim."

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Sıralamalarda doğru yaklaşımı sergileyemediğimi hissediyorum. Aracımız Q2'ye kalmak için yeterince iyiydi. O an bunun farkında değildim, bu yüzden olması gerekenden biraz daha agresiftim."

"Özellikle ilk turda biraz fazla zorladım, bu da gerekli olan ikinci zaman turu için bana iyi bir referans vermedi. Bu biraz değiştirmem gereken zihinsel bir yaklaşım. En azından bir sonraki yarışlar için üzerinde düşünebileceğim bir şey veriyor." dedi.

Bununla birlikte Sargeant, Williams ekibinin Bahreyn'deki performansı karşısında olumlu bir şaşkınlık yaşadığını, çünkü kendilerini 10 takım arasında en yavaş olmaya hazırladıklarını söyledi.

Sargeant, "Bence genel olarak hafta sonu, umabileceğimiz en iyi şekilde geçti."

"Takım, beklentilerinin üzerinde bir performans gösterdi."

"Hafta sonuna girerken en yavaş takım olacağımızı düşünüyorduk, bu yüzden Alex'in [Albon] bir puan alması ve ikimizin de sıralamada hızlı olması, üzerine inşa edilecek bazı iyi temeller olduğu konusunda bize umut ve motivasyon veriyor. Umarım daha da iyi olmaya devam edeceğiz." dedi.