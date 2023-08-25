Sargeant: "Kendimi geliştirdiğim sürece benim için her şey iyi olacak"
Logan Sargeant Formula 1'de her zaman baskı altında olduğunun farkında. Ancak olumlu bir gidişatın Mick Schumacher ve Frederik Vesti'nin Williams koltuğuna yönelik tehditlerini savuşturacağını düşünüyor.
Çaylak Formula 1 sezonunun henüz yarısında olmasına rağmen, aylardır Sargeant'ın Williams'taki geleceğiyle ilgili spekülasyonlar var.
Mercedes'in yedek pilotu Schumacher'in gelecek sezon için Amerikalı pilotun yerini alabileceği konuşulurken, Hollanda Grand Prix'si öncesinde Mercedes'e bağlı başka bir pilotun da Sargeant'ın koltuğuna aday olabileceği iddia edildi.
Mercedes, 2023 Formula 2 Şampiyonluğu için Sauber'in genç pilotu Theo Pourchaire'e meydan okuyan Vesti ile bu koltuk mücadelesine dahil olabilir.
Eğer şampiyonada Vesti galip gelirse, F2 kuralları onun bir daha bu kategoride yarışmasına izin vermiyor.
Bu nedenle Hollanda Grand Prix'si öncesinde medyaya konuşan Sargeant'a, Schumacher ve Vesti'nin Williams koltuğu için yarışıyor olmasının yarattığı baskıyla nasıl başa çıktığı soruldu.
Sargeant, "F1'de baskı her zaman var."
"Hangi pozisyonda olduğunuz ya da hangi takımda olduğunuz önemli değil, bu performans odaklı bir spor. Sanırım hepimiz bunu anlıyoruz."
Logan Sargeant, Williams Racing
Fotoğraf: Williams
"Bu yüzden buradaki geleceğim eninde sonunda nasıl performans gösterdiğime, kendimi nasıl geliştirdiğime bağlı olacak. Hepimiz bunun farkındayız."
"Odaklandığım tek şey kendimi geliştirmek ve sezonun ilk yarısından ikinci yarıya geçerken iyi bir adım atmak."ded,
Şimdiye kadar etkileyici takım arkadaşı Alex Albon'a karşı mücadele eden Sargeant'ın, burada kalabileceğini kanıtlaması için son 10 yarışı kaldı. Ancak henüz Albon'u geçebilmiş ya da puan alabilmiş değil.
Ancak Sargeant hedefine ulaşırsa, hem Schumacher hem de Vesti'ye kapıyı kapatacağından emin.
Sargeant, "Sadece kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve bunu yaptığım sürece her şey iyi olacak." dedi.
Albon, 2023'te Williams'ın şu ana kadarki 11 puanının tamamını topladı ve takım şampiyonada 7. sırada yer alıyor.
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