Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Macaristan GP

Sargeant: "Q3'e kalamadığım için üzgünüm"

Williams pilotu Logan Sargeant, Q3'e kalamadığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Enes Erdemirel
Güncel:
Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, sıralama turlarının ikinci bölümünde derecesini geliştiremedi ve 14. sırada kaldı.

Sıralama turlarındaki hayal kırıklığını paylaşan Sargeant şunları söyledi: "Öncelikle ilk turum için gerçekten çok mutluyum ancak sonraki turumdan pek de memnun değildim."

"En önemlisi, araç harika hissettiriyordu. Tam olarak öyle miydi bilmiyorum ama kesinlikle öyle hissettim."

"Ama evet, ikinci bölümde hayal kırıklığına uğradım çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi biliyordum. Hem de çok daha fazlasını."

"Tur boyunca sekiz aracı geçmek zorunda kaldım. Herkes yoldan çekilmek için gereğinden fazla virajda bekliyor. Ben genellikle öyle yapmıyorum. Ama bu ilerleyen zamanların için örnek teşkil ediyor. Belki de benim de böyle yapmam gerekiyor. Eğer insanlar benim veya başkalarının turunu bozacasa, bu durum üzerine düşünmeliyim."

"İyi hissediyordum. Bence her şey doğru yönde ilerliyor. Sanırım sıralama için mükemmel olmayan ama yarışta yardımcı olacak bazı değişiklikler yaptık. Umarım işe yarar. Keşke Q2'de aracın performansını tam olarak görebilseydim, ama yine de sürüş yaparken kendimi iyi hissediyordum."




Logan Sargeant, Williams FW46

Logan Sargeant, Williams FW46

Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Sainz: "Piste bağlı olarak üçüncü veya dördüncü en iyi takımız"

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Enes Erdemirel
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"

Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"

Formula 1
Macaristan GP
Norris: "Liderliği Piastri'ye geri vermek adildi"
Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"

Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"

Formula 1
Macaristan GP
Horner'dan Perez yorumu: "Tek ayakla koşamayız"
Logan Sargeant
Daha fazlası
Logan Sargeant
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"

Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"

Formula 1
Britanya GP
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor

Formula 1
Kanada GP
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda

Formula 1
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda
Williams
Daha fazlası
Williams
Özel: Williams, 2025'te Ocon ile yarışmayacağını doğruladı!

Özel: Williams, 2025'te Ocon ile yarışmayacağını doğruladı!

Formula 1
Macaristan GP
Özel: Williams, 2025'te Ocon ile yarışmayacağını doğruladı!
Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!

Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!

Formula 1
Macaristan GP
Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Son Haberler

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

F1 Formula 1
Macaristan GP
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye