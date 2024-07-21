Sargeant: "Q3'e kalamadığım için üzgünüm"
Williams pilotu Logan Sargeant, Q3'e kalamadığı için hayal kırıklığına uğradığını söyledi.
Logan Sargeant, sıralama turlarının ikinci bölümünde derecesini geliştiremedi ve 14. sırada kaldı.
Sıralama turlarındaki hayal kırıklığını paylaşan Sargeant şunları söyledi: "Öncelikle ilk turum için gerçekten çok mutluyum ancak sonraki turumdan pek de memnun değildim."
"En önemlisi, araç harika hissettiriyordu. Tam olarak öyle miydi bilmiyorum ama kesinlikle öyle hissettim."
"Ama evet, ikinci bölümde hayal kırıklığına uğradım çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi biliyordum. Hem de çok daha fazlasını."
"Tur boyunca sekiz aracı geçmek zorunda kaldım. Herkes yoldan çekilmek için gereğinden fazla virajda bekliyor. Ben genellikle öyle yapmıyorum. Ama bu ilerleyen zamanların için örnek teşkil ediyor. Belki de benim de böyle yapmam gerekiyor. Eğer insanlar benim veya başkalarının turunu bozacasa, bu durum üzerine düşünmeliyim."
"İyi hissediyordum. Bence her şey doğru yönde ilerliyor. Sanırım sıralama için mükemmel olmayan ama yarışta yardımcı olacak bazı değişiklikler yaptık. Umarım işe yarar. Keşke Q2'de aracın performansını tam olarak görebilseydim, ama yine de sürüş yaparken kendimi iyi hissediyordum."
Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Sargeant: "Sonuna kadar savaşacağım"
Williams kaçan fırsat nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyor
Logan Sargeant'ın koltuğu hâlâ sallantıda
Özel: Williams, 2025'te Ocon ile yarışmayacağını doğruladı!
Alpine, Ocon'u sezon ortasında almak isteyen Williams'ı veto etti!
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!
Son Haberler
Sainz: "McLaren'ın Ferrari'yi geçmesi sadece bir zaman meselesiydi"
Piastri: "Yarışın sonundaki karar adildi"
Ferrari: "Geçen yıl 65 saniye gerideydik, şimdi 20 saniye"
Alonso: "Yedinci turda pite girince yarışım bitti"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar