Sargeant: "Q3'e kalamadığım için üzgünüm"

Logan Sargeant, sıralama turlarının ikinci bölümünde derecesini geliştiremedi ve 14. sırada kaldı.



Sıralama turlarındaki hayal kırıklığını paylaşan Sargeant şunları söyledi: "Öncelikle ilk turum için gerçekten çok mutluyum ancak sonraki turumdan pek de memnun değildim."



"En önemlisi, araç harika hissettiriyordu. Tam olarak öyle miydi bilmiyorum ama kesinlikle öyle hissettim."



"Ama evet, ikinci bölümde hayal kırıklığına uğradım çünkü daha fazlasını yapabileceğimizi biliyordum. Hem de çok daha fazlasını."



"Tur boyunca sekiz aracı geçmek zorunda kaldım. Herkes yoldan çekilmek için gereğinden fazla virajda bekliyor. Ben genellikle öyle yapmıyorum. Ama bu ilerleyen zamanların için örnek teşkil ediyor. Belki de benim de böyle yapmam gerekiyor. Eğer insanlar benim veya başkalarının turunu bozacasa, bu durum üzerine düşünmeliyim."



"İyi hissediyordum. Bence her şey doğru yönde ilerliyor. Sanırım sıralama için mükemmel olmayan ama yarışta yardımcı olacak bazı değişiklikler yaptık. Umarım işe yarar. Keşke Q2'de aracın performansını tam olarak görebilseydim, ama yine de sürüş yaparken kendimi iyi hissediyordum."











Logan Sargeant, Williams FW46 Fotoğraf: Lubomir Asenov / Motorsport Images