Sargeant: "Performansım için kendime büyük bir baskı uygulamıyorum"

Eski F2 pilotu Sargeant bu yıl Alex Albon'un takım arkadaşı olarak Williams'ta yer alıyor. Çaylak pilotun deneyimli takım arkadaşına ayak uydurmakta zorlandığı görülüyor.

Amerikalı pilot son yarışlarda ilerleme kaydederek Avusturya'da 13. ve Silverstone'da 11.lik elde etse de, şu anda gridde puan alamayan tek pilot konumunda.

Sezonunu özetlemesi istendiğinde Sargeant şöyle cevap verdi: "İnişler ve çıkışlarla dolu bir sezon... Olmak istediğim yerde değilim."

"Son birkaç yarışta çok daha yakın olduğumu hissediyorum. Son zamanlarda gerçekten iyi bir ilerleme kaydettiğimi hissediyorum ve en önemli şey de bu."

"Sanırım bazı şeyleri düzeltmem gerekiyor. Bence takım olarak bazı şeyleri toparlayabiliriz ve sezonun ikinci bölümünde buna odaklanmamız gerekiyor."

Sargeant, sürmesi kolay bir araç olmayan ve rakiplerine kıyasla yere basma kuvvetinden yoksun olan FW43'e adapte olmak için zaman harcamak zorunda kaldı.

Florida doğumlu pilot, sürüş stilinde yaptığı değişiklikleri anlatması istendiğinde, "Aslında çok, çok küçük şeyler ama büyük fark yaratıyorlar."

"Yıl içinde virajlarda geç fren yaptığım ve minimum hızı çok fazla düşürdüğüm noktalar oldu. Bunun üstesinden geldim."

"Yüksek hızlı virajlara giriş şekli, dengesizlikler ve bunun gibi sayısız şey var. Bunların hepsi ayarlanması gereken çok küçük sürüş özellikleri."

"Araçtan her şeyi elde etmek açısından, ister sıralama simülasyonunda ister yarış modunda olsun, aracı sürülmesi gerektiği gibi sürüyorum ve adım adım ilerliyorum." dedi.

Diğer bir çaylak olan Nyck de Vries ise AlphaTauri takımından gönderildi ve yerini Daniel Ricciardo aldı. Sargeant, bugüne kadar son derece güçlü bir sezon geçiren Albon'a yetişmeye çalışmak için kendisine çok fazla baskı yapmadığını söylüyor.

Ancak 23 yaşındaki pilot, araçtan maksimum performansı alamadığında kendisine kızdığını itiraf etti.

"Kendime büyük bir baskı uyguladığımı söyleyemem."

"Sanırım yapılması gereken bu kadar çok şeyin olması ve sıfırlanmak için fazla zamanımın olmaması zihinsel olarak zorlayıcı oldu. Bu çok zorlayıcı olmaktan ziyade zihinsel olarak yorucu."

"Açıkçası kendimden beklentilerim yüksek. İyi sürmek istiyorum, bu yıl yapabileceklerimi yapamadığımda kendimi pek çok kez hayal kırıklığına uğrattım ve bu, kendimden en iyi şekilde yararlanmayı beklememden kaynaklanıyor."

"Zaman zaman bu konuda birkaç kez hedefi ıskaladığımı hissediyorum. Mesele bunu düzeltmek, her şeyi daha iyi bir şekilde bir araya getirmek ve daha iyi bir şekilde uygulamak. Bir sonraki adımın bu olduğunu hissediyorum. Çünkü artık her şeyi yapabilecek parçalara sahip olduğumu hissediyorum."

Başarı için neyi hedeflediği sorulduğunda Sargeant, "Belirli bir hedefim yok. Bu, bir hafta sonunda her şeyi ortaya çıkardığımı hissetmeme bağlı."

"Her zaman puan toplayacak bir aracımız olmuyor, bu yüzden elimden gelen her şeyi yaptığımı, her şeyi elde ettiğimi ve işleri daha iyi bir şekilde bir araya getirmeye başladığımı hissetmeme bağlı."

"Ve bu beni nereye götürürse, bir hafta sonunda başarı olarak kabul ettiğim şey bu olacaktır." yanıtını verdi.