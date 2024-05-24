Sargeant: "Monako’da seviyemi göstermeye ‘son derece’ yakın hissediyorum’"

Williams takım patronu James Vowles, Sargeant’ın gösterdiği form nedeniyle, geleceğinin risk altında olduğunu ve takımın 2025 sezonunda sürücü kadrosu için birden çok fazla seçeneği olduğunu açıkça ifade etti.

Sargeant, baskı altında olduğunu biliyor. Ancak kendisine geleceğin kapısının hâlâ açık olduğunu söylendi ve Sargeant, kendisinden beklenen performansından çok da uzak olmadığına inanıyor.

“Tabii ki kalmak istiyorum. Olmam gereken seviyeye ulaşabileceğime inanıyorum. Yapmaya çalıştığım şey bu.’’

Sargeant’a performans seviyesini göstermeye ne kadar yakın hissettiği sorulduğunda, “Son derece.”

“İyi anların yaşandığını ve ileriye dönük büyük bir adım gördüğümü düşünüyorum. Şu anda araçla zor bir pozisyonda olmamız talihsiz bir durum. Sanırım doğru yönde ilerlemeye başlıyoruz. Bu hafta sonu neler yapabileceğimize bakacağız.’’ cevabını verdi.

Logan Sargeant, Williams Racing Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sargeant, düzenli olarak daha eski teknik özelliklere sahip bir araç kullanıyor. Williams olabildiğince yeni parçalar getirmeye çalışıyor ve bu parçaları ilk olarak takım arkadaşı Alex Albon’a sağlıyor. Floridalı sürücü, Vowles’ın ona önerdiği yeniden farklı bir donanımla Monako hafta sonuna başlamaya hazırlanıyor. Sargeant, bu yaklaşımın aşırı derecede rahatsız edici olmadığına inanmadığını söylüyor.

Sargeant, “Her hafta sonu şansım olduğunu düşünüyorum fakat aynı zamanda Albon’un aracı için gelen güncellemeler de zor. Ancak günün sonunda takım, araçlar arasındaki farkları biliyor. Pistte farkları göremiyorsanız bile, araçların farkı hesaplanabiliyor.’’

“Henüz [araç özelliklerine] erişemedim. Hafta sonu boyunca yeni gelen parçalar olacak. Bu yüzden nerede olacağımızı göreceğiz. Dürüst olmak gerekirse, Alex ile nereden başlayacaklarını bilmiyorum. Ancak cuma günü ben ve Alex arasında herhangi bir sorun yaşanmaması kesinlikle önemli olacak.’’

“Cuma gününden Cumartesi’ye farklı bir spesifikasyonu kullandığımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Ancak geçen sene burada çok benzer bir cuma günü geçirmiştik ve cumartesi günü parçalar değiştirilmiş olsa bile sonuç olarak hâlâ iyi bir yerdeydik. Bu hafta sonu başarabileceğimizi düşünüyorum. Olaylara oldukça hızlı bir şekilde uyum sağlayabiliyor ve çözebiliyoruz.’’ dedi.

Rümeysa Öztürk