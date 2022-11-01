Sargeant, Meksika'da fazladan süper lisans puanını kaçırdı

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Williams, Nicholas Latifi'nin yerini alacak kişinin Sargeant olduğunu neredeyse onayladı. Ancak Amerikalı pilotun Formula 1'e yükselmesi, gerekli 40 süper lisans puanını almasına bağlı.

Süper lisans puanları sadece yardımcı serilerdeki yarış sonuçlarıyla değil, aynı zamanda bir F1 otomobilindeki deneyimle de kazanılıyor.

Williams, Austin ve Meksika'daki ilk antrenmanda Sargeant'a aracı kullandırsa da, Sargeant 100 km'yi aşamadığı için puan almayı kaçırdı.

Per Racer'a konuşan Sargeant, "Seanstaki kırmızı bayraklar bize pek yardımcı olmadı."

"Dürüst olmak gerekirse elimizden geleni yaptık, çok fazla tur attık ama yaşanan şey talihsizlikti." dedi.

4.3 km'lik pistte 22 tur tamamlayan Sargeant, FW44 ile toplamda 94.6 km sürmüş oldu.

Bu, aynı zamanda COTA pistinde de antrenman turlarına çıkan 21 yaşındaki pilotun art arda ikinci ilk antrenman sürüşü oldu.

Sargeant, "Kesinlikle Meksika'da çok daha rahattım."

"Her şey daha iyiydi. Bir ritim oluşturmak, aracı öğrenmek ve onu geliştirmeye çalışmak çok daha kolaydı."

"Sonuç olarak, geçen hafta sonundan itibaren iyi bir ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sargeant şu an, gerekli 40 puanın 28'ine sahip. Abu Dabi'de F1 ilk antrenmanına ve F2'de yarışa çıkmasıyla daha fazla puan kazanacağı düşünülüyor.

F1 gazetecisi Will Buxton, resmi F1 web sitesine yaptığı açıklamada Sargeant hakkında, "100 km'lik bir serbest antrenman yaparsa ekstra bir süper lisans puanı alır."

"Ayrıca F2'nin son yarışı olan Abu Dabi'de de ekstra puanlar alabilir, tek ihtiyacı olan şey yedincilik veya daha iyi bir sıralama elde etmek." dedi.

Sargeant şu anda F2 Pilotlar Şampiyonasında 135 puanla üçüncü sırada, ancak sekizinci sıradaki Frederik Vesti'nin sadece 18 puan önünde.

Bir yarış hafta sonu için en fazla 39 puan mevcutken, her şey olabilir.

Süper lisans puanlarına öncelik vermek için yarış şeklini değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Sargeant, “Gerek olduğunu sanmıyorum."

"F2'de son yarış zorlu olacak, ama artık her şey masada ve neler olacağını göreceğiz." dedi.