Sargeant kendisine güveniyor: "Başarılı olmak için gereken her şeye sahibim"
Williams F1 pilotu Logan Sargeant, Formula 1'de başarılı olmak için gereken her şeye sahip olduğunu söylüyor ve kendisine güvendiğini belirtiyor.
Logan Sargeant, bu yıl F1'deki üç çaylaktan birisiydi fakat şimdiye kadar beklentileri pek de karşılayamadı.
Hemen hemen her hafta sonu bir olaya karışan Sargeant, Alex Albon'un aksine puan almayı başaramadı ve bu da hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon elde ettiği en iyi sonuç Silverstone'daki 11.liği olan Sargeant, yeteneğinin altında bir performans sergilediğini kabul ediyor, ancak yaz tatilinden sonra gelişmek için gereken her şeye sahip olduğu görüşünde.
Sargeant, "Şu anda olmak istediğim pozisyonlarda değilim, ancak son yarışlarda kaydettiğim gelişimi görebiliyorum."
"Artık aracı nasıl kullanacağımı daha iyi anlıyorum. Bu gerçekten küçük şeylerle ilgili, ama büyük resmi oluşturan şey de küçük şeylerin kendisi."
Logan Sargeant, Williams FW45
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
"Bu yıl bir virajdan önce çok geç fren yaptığım veya aracın yüksek hızlı virajların girişinde dengesiz olması nedeniyle fazla yavaşladığım zamanlar oldu. Bunu gibi pek çok şey var."
"Bunlar yaklaşım bulmak için düzeltilmesi gereken küçük şeyler. Bu tür şeyler Formula 2 aracının dengesini etkilemezdi ancak Formula 1 aracı çok hassas ve bu tür küçük şeyler aracın temposunda gözle görülür bir farka yol açıyor."
"Beklentilerim yüksek, iyi bir sürüş çıkarmak istiyorum. Bu sezon pek çok kez yapabileceklerimi yapamadığım için kendimi hayal kırıklığına uğrattım. O anlarda bir şeyleri kaçırdığımı düşündüm."
"Asıl zorluk bu tür anları geçmişte bırakmak ve parçaları bir araya getirmek."
"Artık ihtiyacım olan her şeye sahip olduğum için bir sonraki adımı attığımı düşünüyorum." dedi.
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