Sargeant, sorunsuz antrenman seansının ardından Williams'la yarışmaya daha yakın

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Sene başında Grove merkezli takımın akademisine katılan Sargeant, Formula 2'deki ilk sezonunda iyi işler yapmayı başarmasının ardından an itibariyle Nicholas Latifi'den boşalacak Williams koltuğunun en büyük adayı, hatta kaynaklar anlaşmanın bugün dahi açıklanabileceğini belirtmekte.

Ancak kendisinin önünde halen bir engel var: F2 sezonunun Abu Dhabi'deki son yarışı. Sargeant'ın bu mücadeleden iyi puanlarla ayrılması önemli, nitekim şampiyonayı ilk beşte tamamlayamadığı sürece süper lisans alamayacak.

Amerikalı pilot şu anda şampiyonada üçüncü sırada yer alsa da kendisini takip eden çok sayıda sürücü var ve kötü bir hafta sonu geçirirse kendini epey gerilerde bulabilir.

Williams her ihtimale karşı B planını da hazırlamış vaziyette: eğer Sargeant gerekli lisans puanlarını alamazsa, Mick Schumacher ve Antonio Giovinazzi olası seçenekler olarak bekliyor.

Amerika GP'si 1. antrenman seansında kariyerinin ilk yarış hafta sonuna katılım gösteren Sargeant, 23 tur kaydettiği seansı 19. sırada tamamladı ve takım arkadaşı Alex Albon'un 1.9 saniye gerisinde kaldı.

Seansın ardından konuşan Sargeant, "Dürüst olmak gerekirse araç beklediğimden çok daha farklıydı. Aracın tepki verme şekli F2'de alıştığımdan çok daha farklı."

"Yüksek hızda süper reaktif ve frenlemesi de inanılmaz. Genel olarak iyi bir seanstı, çok şey öğrendim. Sanırım bugün piste çıkarken amacım mümkün olduğunca çok şey öğrenmekti. Beklediğimden çok farklı şeyler öğrendiğimi hissediyorum, ancak iyi anlamda."

"Hâlâ öğrenilecek ve geliştirilecek çok şey var ama bence iyi bir başlangıç oldu. Gidişattan memnunum."

"Bence şu anda en önemlisi garaja dönüp bilgi almak, mümkün olduğunca çok veri toplamak ve mümkün olduğunca iyi bir geribildirim vermek." dedi.

Williams koltuğu hakkında da konuşan Sargeant, "Dürüst olmak gerekirse, emin değilim. Bildiğiniz gibi, süper lisansımı güvence altına almak için Abu Dhabi'de iyi bir yarış geçirmem şart."

"Şu anda ana odak noktam bu. Oraya gidip iyi bir hafta sonu geçirmek ve şampiyonada ilk üçe girmeyi garantilemek istiyorum." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images