Sargeant, İspanya GP için üç sıra grid cezası aldı
Logan Sargeant, sıralama turları sırasında Lance Stroll'u engellediği için İspanya Grand Prix'sinde üç sıra ceza aldı.
Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Söz konusu olay Q1 sırasında meydana geldi ve Stroll hızlı bir tur atarken Sargeant Aston Martin pilotunu engelledi.
Seansın ardından Sargeant, spor kurallarının 37.5. Maddesini ihlal ettiği iddiasıyla not edildi.
Williams pilotu, ihlalden suçlu bulundu ve 20. olmasına rağmen üç sıra grid cezası aldı.
Yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Araç 2, Araç 18'e 10. virajda engel olmuştur."
"Araç 2'nin sürücüsü aynalarında Araç 18'i gördükten sonra uygun şekilde tepki vermiş olsa da, 9. ve 10. virajlar arasındaki düzlükte takım sürücüyü zamanında bilgilendirmemiştir. "
"Bir ekibin sürücüsünü gelen trafik konusunda bilgilendirmemesinin böyle bir ihlal için mazeret olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır."
"Bu nedenle Komiserler, Araç 2'nin Araç 18'i gereksiz yere engellediğine karar vermiş ve emsallere uygun olarak sıralama düşüşü uygulamıştır."
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