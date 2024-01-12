Sargeant: "İnsanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük"

Geçen yıl F1'deki çaylak sezonuna zor bir başlangıç yapan Sargeant, Austin'deki kendi yarışta 10. olduğunda 1993'ten bu yana puan alan ilk Amerikalı pilot oldu.

Sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmak için sezon sonuna kadar beklemek zorunda kalsa da, bu sezonun kendisine daha istikrarlı olma şansı sunacağından umutlu.

F1'in yıllar boyunca ABD'deki varlığını genişletme çabasına rağmen, ülke sürekli olarak ön sıralarda mücadele edebilecek bir pilot bulmakta zorlandı ve Sargeant bu durumun genel olarak Amerikalılar hakkında bazı önyargılara yol açtığını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Sargeant şunları söyledi: "Bence insanların Amerikalı pilotlardan beklentileri düşük."

"Ancak günün sonunda bunun bir önemi yok çünkü önemli olan insanlar neler olup bittiğini ve neler yapabileceğinizi bildikleri sürece önemli olan tek şey bu."

"Siz sadece işinizi yapın, kariyerinizde fark yaratabilecek insanlarla birlikte sıkı çalışmaya devam edin ve onlar için elinizden gelenin en iyisini yapın."

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45

"Yani bilmesi gereken kişiler bildiği sürece gerisi tamamen önemsizdir."

Sargeant'a göre Amerikalıların F1'de bu kadar az yer almasının başlıca nedenlerinden biri, Avrupa'da seri basamaklarını çıkmak için kıta değiştirmek zorunda kalmaları. IndyCar ve NASCAR gibi ev sahibi serilerin onlar için daha cazip olmasının bir nedeni de bu.

Sargeant, "Ben sadece Amerikalıların F1'e girmelerinin önünde pek çok engel olduğuna inanıyorum."

"Hayatınızı toparlayıp Avrupa'ya taşınmak ve denizaşırı ülkelerde yarışmak kolay değil, bu oldukça fazla paraya mal oluyor. Amerika'da yarışmak çok daha kolay."

"Ayrıca IndyCar ve NASCAR arasında harika seçenekleriniz var. Ben gelirken, F1'e gitmek için girişimde bulunan çok az Amerikalı pilot vardı." dedi.

Ancak Sargeant gelecekte F1'de kendisi gibi daha fazla Amerikalı pilot olacağına dair iyimserliğini koruyor.

"Şu anda karting listesinde çok fazla Amerikalı görüyorum, bu da olumlu bir şey."

"Bence gelecekte F1 yolunda en azından daha fazlasını göreceksiniz."