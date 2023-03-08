Sargeant, ilk yarış hafta sonundan genel olarak mutlu ayrılıyor

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Bahreyn'de kariyerinin ilk yarışına çıkan Sargeant'ın hiç de kötü bir hafta sonunu geride bırakmadığını söyleyebiliriz.

Sıralama turlarının ilk bölümünde 15. sıradaki Lando Norris ile birebir aynı zamanı elde eden, ancak turu daha geç tamamlayan taraf olduğu için elenen Sargeant, yarışta ise startta üç sıra kazanmasının ardından güçlü bir stratejiyle yerini koruyarak Bahreyn GP'sini 12. tamamladı.

Yarışın ardından konuşan Sargeant, diğerleriyle mücadele edebileceğini gösterdiğini ve çok şey öğrendiğini söylüyor.

Sargeant, "Hafta sonu boyunca çok şey öğrendim. Kendime bu adamlara karşı yüksek seviyede yarışabileceğimi gösterdim ve bu son derece olumlu."

"Ama yine de sezon boyunca zorluklar bekliyorum. Bu seviyede performans göstermeye devam etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum, özellikle de şu anda çok iyi bilmediğim birkaç pistte yarışacağım için. Bu yüzden iyi hazırlanmaya devam etmek, sıkı çalışmaya devam etmek ve bu yükselişi sürdürmek önemli olacak."

Logan Sargeant, Williams Racing FW45 Fotoğraf: Williams

"Çok açgözlü olmak istemezsiniz. Harika bir hafta sonu oldu. Yakaladığımız tempodan çok memnunum. Evet, ikinci bölümü kaçırdığım için biraz hayal kırıklığına uğradım, çünkü aracın bunu yapabilecek kapasitede olduğunu biliyordum."

"Bir sürücü olarak bu asla güzel bir duygu değil. Ama dürüst olmak gerekirse bu beni ateşledi, beni motive etti ve bir dahaki sefere daha iyi olmak istiyorum." dedi.

Komiserler Kurulu, her yarış hafta sonu tüm pilotların katılımının zorunlu olduğu bir toplantı düzenliyor ve bu toplantıda pilotlar görüşlerini belirtebiliyor.

İlk toplantısının nasıl geçtiği de sorulan Sargeant, "Herkes çok iyi ama toplantı çok uzundu! Çok konuşmayı seviyorlar. Ben orada sessizce oturdum."

"Ama güzeldi. Daha çok herkesin bu sporu daha iyi ve daha güvenli hale getirmek için neler yaptığını dinledim ve bu her zaman olumlu bir şey." dedi.