Sargeant, ilk puanını Bottas ile temasının ardından kaçırmış
İtalya GP'sini bir süre 10. sırada götürse de günün sonunda bir kez daha puan alamayan Logan Sargeant, son turlarda Valtteri Bottas ile ekrana gelmeyen bir temas yaşadı.
Williams'ın güçlü olduğu ve Alex Albon'un güçlü bir yedincilik elde ettiği Monza, çaylak Sargeant için sorunların çaresi olmaktan epey uzaktaydı.
Albon'un temposunu yakalayamayan Sargeant, yine de çoğunlukla puan barajına yakın kalmayı ve Oscar Piastri'nin ön kanat değiştirmek için pite gelmesiyle 10. sıraya kadar çıkmayı başardı.
Ancak kendisinin arkasında güçlü bir isim vardı: Kanada'dan bu yana ilk puanı için güçlü bir pozisyonda olan Valtteri Bottas.
Bitime 11 tur kala Sargeant'ı geçen Bottas, geçiş esnasında rakibiyle bir temas yaşamasına rağmen yerini sağlamlaştırdı ve yarışın sonuna kadar koruyarak hanesine bir puan daha yazdırdı.
Sargeant ise rakibini pist dışına itmekten ötürü incelemeye alındı ve beş saniye zaman cezası alarak puan umudunu kaybetmiş oldu.
Yarışın ardından The Race'e konuşan Sargeant, "10. sırayı korumak için elimden geldiğince mücadele ediyordum."
"Eğer onu geride tutabilirsem muhtemelen lastiklerinin zarar görmeye başlayacağını ve dezavantajlı duruma düşeceğini de biliyordum."
Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, Logan Sargeant, Williams Racing FW45
Fotoğraf: Alfa Romeo
"Virajda yan yanaydık ve ikimiz de olabildiğince geç fren yaptık, iç çizgiyi kaptım ancak temas ettik ve Bottas pist dışına çıktı. Önemli bir şey değildi."
"Bottas'ın sürüşüyle ilgili hiçbir sorunum yok. Sadece sıkı yarışıyordum ve ilk puanımı almaya çalışıyordum, ancak yaşananlar benim hatamdı."
"Gücenmek yok, her şeyimi vermeye devam edeceğim."
Uzun süredir devam eden puan hasretini dindiren Bottas da aynı şekilde olaydan ötürü herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor.
Bottas, "4. Virajda temas ettik, dış çizgiyi kapmıştım ancak kendisi bir kilitlenme yaşadı ve sidepod'uma temas etti."
"Sonunda sanırım daha fazla hasar alan taraf kendisiydi, bu yüzden her şey yolunda." dedi.
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