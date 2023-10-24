Sargeant: "İlk puanı almam harika!"

Sargeant geçen hafta sonu Amerika GP'de damalı bayrağı 12. sırada gördü fakat Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesinin ardından iki pozisyon kazandı.

Bu sayede Sargeant, F1 kariyerinin ilk puanını kendi ülkesinde almış oldu.

Sargeant "Geçirdiğim zorlu hafta sonundan sonra F1'deki ilk puanımı kendi ülkemde almak inanılmaz bir şey."

"Bu sezon ortaya koyduğumuz çaba ve kaydettiğimiz ilerleme için hem takım hem de kendimle gurur duyuyorum." dedi.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing, yarıştan sonra Parc Ferme'de

Sonrasonda yarışını anlatan Sargeant, "Harika bir start aldım ama talihsiz şekilde birinci virajda sosis kerblere takıldım ve anti-stall devreye girdi, bu da bana birkaç pozisyona mâl oldu."

"Yine de gece boyunca araç için pozitif bir yön bulmak adına çok çalıştık ve bunu bulduk."

"Araç kapalı parkta olduğu için çok fazla değişiklik yapamadık, fakat doğru yönde hareket etmek adına direksiyondaki araçları kullanarak sistemler üzerinde çalıştık."

"Bugün hızım çok daha iyi geçti; gerçekten iyi sürüyordum."

"İyi mücadeleler verdik ve her tur elimden gelenin en iyisini yaptım."

"Meksika'ya giderken araç üzerine iyi adımlar attık ve bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.