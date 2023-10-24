Sargeant: "İlk puanı almam harika!"
Williams pilotu Logan Sargeant, iki rakibinin diskalifiye edilmesinin ardından Formula 1 pilotu olarak ilk puanlarını almasından çok memnun.
Sargeant geçen hafta sonu Amerika GP'de damalı bayrağı 12. sırada gördü fakat Lewis Hamilton ve Charles Leclerc'in diskalifiye edilmesinin ardından iki pozisyon kazandı.
Bu sayede Sargeant, F1 kariyerinin ilk puanını kendi ülkesinde almış oldu.
Sargeant "Geçirdiğim zorlu hafta sonundan sonra F1'deki ilk puanımı kendi ülkemde almak inanılmaz bir şey."
"Bu sezon ortaya koyduğumuz çaba ve kaydettiğimiz ilerleme için hem takım hem de kendimle gurur duyuyorum." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Logan Sargeant, Williams Racing, yarıştan sonra Parc Ferme'de
Sonrasonda yarışını anlatan Sargeant, "Harika bir start aldım ama talihsiz şekilde birinci virajda sosis kerblere takıldım ve anti-stall devreye girdi, bu da bana birkaç pozisyona mâl oldu."
"Yine de gece boyunca araç için pozitif bir yön bulmak adına çok çalıştık ve bunu bulduk."
"Araç kapalı parkta olduğu için çok fazla değişiklik yapamadık, fakat doğru yönde hareket etmek adına direksiyondaki araçları kullanarak sistemler üzerinde çalıştık."
"Bugün hızım çok daha iyi geçti; gerçekten iyi sürüyordum."
"İyi mücadeleler verdik ve her tur elimden gelenin en iyisini yaptım."
"Meksika'ya giderken araç üzerine iyi adımlar attık ve bunu devam ettirebileceğimizi düşünüyorum." dedi.
Son Haberler
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi" Alonso: "Tur zamanına odaklanmadık, araç iyi hissettirdi"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak" Verstappen: "Tek turda mücadele çok yakın olacak"
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte 2023 Meksika GP 2. antrenman: Verstappen günü lider kapattı, Norris yakın takipte
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış Pourchaire, fren sorunları nedeniyle sürüş yapamamış
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar