Sargeant: "Her zaman performansımın zirvesinde olmalıyım"

Gridin üç çaylağından biri konumundaki Sargeant'ın F1 macerasının tatlı-acı başladığını söyleyebiliriz.

Bahreyn'de etkileyici bir yarış çıkartan ve puan mücadelesi verdikten sonra damalı bayrağı 12. sırada gören Sargeant, sonraki dört yarışta ise bu kadar iyi olamadı.

Avustralya'da son startta Nyck de Vries'e arkadan çarpan Sargeant, Azerbaycan ve Miami'de de sıralama turlarında hatalar yaptı ve istediği sonuçlardan uzak kaldı.

Henüz puan alamayan Sargeant, yine de bu yarışlardan ders çıkarmış vaziyette.

RacingNews365'e konuşan Sargeant, "Bence aldığım en büyük ders, F1'de seviyenin bu kadar yüksek olması nedeniyle, küçük hataların büyük sonuçlara yol açabileceği ve sürekli zirvede değilseniz bunun bedelini ödeyeceğiniz oldu."

"Bunu yapmak kolay değil ama her gün en iyi performansımı sergilemem gerektiğini ve bunun yeterli geleceğini biliyorum. Mesele istikrarlı olabilmek."

"Zaman zaman imkansızı istedim ve gerekenden daha fazlasını yapmaya çalıştım."

"Örneğin sezon boyunca ikinci bölüme kalabilecek durumdaydık, bunun için gereğinden daha fazla zorladığımı söyleyebilirim."

"Mesele biraz da geri çekilebilmek ve daha temiz turlar atabilmek."

"Kişisel olarak hızlı olduğumu biliyorum ve bu beni ilgilendiren son şey. Söylediğim gibi, mesele iyi bir turu bir araya getirebilmekle ilgili." dedi.