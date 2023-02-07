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Sargeant: "Her şey 'bitti' diye düşündüğüm bir an vardı"

Williams'ın çaylak pilotu Logan Sargeant, 2021'de Formula 3'te yarışırken, Formula 1 hayalinin tükendiğini söylüyor.

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Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sargeant: "Her şey 'bitti' diye düşündüğüm bir an vardı"
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Sargeant 2020'de Prema ile Formula 3'te şampiyon olmak üzereydi ancak sezonu takım arkadaşı Oscar Piastri'nin üç puan ardında ikinci bitirdi.

Daha sonra 2021'de Charouz ile şansını tekrar denedi ancak sadece bir yarış kazanabildi ve sezonu yedinci tamamladı.

Finansal anlamda zor bir dönemden geçen Sargeant, F1 hayalinin o noktada tamamen bittiğini söylüyor.

Sargeant, "Dürüst olmak gerekirse, o noktada hayalimin bittiğini düşündüm."

"O noktada hayallerime ulaşamayacağıma o kadar inanmıştım ki, LMP veya IndyCar'a gideceğimi düşünüyordum. Artık bunu kabullenmiştim."

"O zamanki gerçek buydu, gidebileceğim tek iki yerin bunlar olduğunu düşünüyordum."

"F3 koltuğu sadece beni formda tutmak, takımın gelişmesine yardımcı olurken zaman öldürmek için iyiydi." dedi.

Amerikalı pilot 2021'de F3'ün yanı sıra Avrupa Le Mans Serisi ve Le Mans Cup'ta da yarıştı. Genç sürücü bu deneyimlerden çok şey öğrendiğini ekledi.

2023 hedeflerine de değinen Amerikalı, "Sayı anlamında belli bir şey düşünmenin anlamı yok. Her şey öğrenebildiğim kadar çok şey öğrenmek, açık ve uyumlu olmak ve nihayetinde araçtan en iyi şekilde yararlanmakla ilgili." dedi.

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