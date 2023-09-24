Sargeant: ''Bottas ile temasta yapabileceğim bir şey yoktu"

Logan Sargeant, gelecek sezon için sözleşme imzalamayan tek sürücü konumunda bulunuyor. Williams akademisinden sürücü koltuğuna oturan Sargeant, bu sezon beklenilen performansın çok altında bir iş çıkardı.

Bu durumdan her ne kadar kendisi de memnun olmasa da takım arkadaşı Alex Albon, tek başına takımı için 21 puan toplamış olmasıyla Sargeant'ın geleceği için önemli bir fark yaratıyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Japonya GP'deki kötü sürüşü ve yapmış olduğu kazalar, FW45'e ciddi zararlar verdi ve takımın bu kazaların neticesinde bütçe konusunda sıkıntıya girmiş olması, Sargeant'ı pamuk ipliğinde yürür pozisyonuna koymuş oldu.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sıralama turlarında yaşadığı ciddi kazanın faturası çok ağır oldu. Yarışa pit yolundan ve 10 saniyelik cezanın yüküyle başlayan çaylak, yarış esnasında Bottas'ın geçme hamlesine temasla karşılık vermesi sebebiyle 5 saniye zaman cezası aldı.

Temas hakkında konuşan Sargeant, ‘’Olaya benim tarafımdan bakmak gerekirse, frenleme yaptım ancak o bunu görmemiş olmalı, virajı kesinlikle alamayacaktım. Şaşırdım, altımdan geçmedi ve frenlere ikinci kez dokunduğumda kilitliydi.’’ dedi.

Olaylarla dolu bu hafta sonu, Mick Schumacher ve Felipe Drugovich'in gelecek sezon yerini alabileceği söylentilerini bizlere tekrar hatırlattı.

FIA, Sargeant’ın yaşadığı kazaların tamirinde yedek yaşam hücresi kullanılması ve aracın tamiri için yapılan değişikliklerin ‘bir yaşam hücresini değiştirmekten fazlası olduğunu’ bu nedenle üçüncü araç olarak değerlendirilmesine karar kıldı.

İnceleme hakkında sorulduğunda Sargeant, ‘’Bugün gerçekten yapabileceğim pek bir şey yoktu. İki ceza, her iki araç da hasar aldı. Sadece devam edelim." dedi.