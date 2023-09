Sargeant: ''Bottas ile temasta yapabileceğim bir şey yoktu"

Logan Sargeant, gelecek sezon için sözleşme imzalamayan tek sürücü konumunda bulunuyor. Williams akademisinden sürücü koltuğuna oturan Sargeant, bu sezon beklenilen performansın çok altında bir iş çıkardı.

Bu durumdan her ne kadar kendisi de memnun olmasa da takım arkadaşı Alex Albon, tek başına takımı için 21 puan toplamış olmasıyla Sargeant'ın geleceği için önemli bir fark yaratıyor.

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Japonya GP'deki kötü sürüşü ve yapmış olduğu kazalar, FW45'e ciddi zararlar verdi ve takımın bu kazaların neticesinde bütçe konusunda sıkıntıya girmiş olması, Sargeant'ı pamuk ipliğinde yürür pozisyonuna koymuş oldu.

Marshals remove the damaged car of Logan Sargeant, Williams FW45, from the circuit after a crash in Q1

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images