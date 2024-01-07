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Sargeant: "Gerçek performansımı göstereceğim"

Logan Sargeant, 2024'te çok daha iyi bir performans sergilemeyi hedefliyor.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Logan Sargeant, Williams

Logan Sargent'ın al kategorilerde parlak bir geçmişi olduğu söylenemez fakat bazen iyi performansler sergileyip, zaferler ve pole pozisyonları kazandı.

Formula 2'deki tek tam sezonunu dördüncü bitirdi ve 2023 yılında Williams ile Formula 1'e adım attı.

2023'te etkisiz bir performans sergiledi, sık sık kaza yaptı, şampiyonada sonuncu oldu fakat Williams, kontratını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Geçen kıştan beri takımın başında olan James Vowles, Formula 1'de deneyimsiz bir pilotun büyük zorluklar yaşadığını düşünerek Sargent'a bir şans daha vermek istedi.

Ona göre, Amerikalı pilotun sonuçları bunu göstermese bile, Sargeant'ın performansında gözle görülür bir performans artışı vardı.

İlk sezonun sonuçlarını analiz eden Sargent'ın kendisi de şöyle dedi: "Mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek için nasıl hareket edeceğimi hemen anlayamadım."

"Ancak yıl sonunda gittiğimiz yönden memnundum. Şimdi kaldığımız yerden devam etmek ve gelişmek istiyorum."

Speedcafe'ye verdiği bir röportajda, üstesinden gelmek zorunda kaldığı konular hakkında daha ayrıntılı konuştu.

"Buna basitçe deneme yanılma deniyor. Ne yazık ki bir şeyleri değiştirmeniz gerektiğini ancak bir hata yaptığınızda fark ediyorsunuz."

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Logan Sargeant, Williams Racing

"Las Vegas yarışı buna iyi bir örnekti. Aracımız sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmama izin verdi ve ben de daha rahat sürdüm."

"Bir sonraki seansa girmek için elimden gelenin en iyisini yapmam gerekmiyordu, bu yüzden her tur daha da geliştim."

"İlk bölümdeki ilk turundan itibaren limitte sürmek zorunda olmamak size epey yardım ediyor. Şahsen araçtan çok fazla şey istedim ve aşırıya kaçtım."

"Aslında, biraz yavaşlamanız ve aracın yapabildiği seviyede sürmeniz ve bununla tatmin olmanız gerekiyor. Mesela ilk seansta elenseniz bile bu, Suzuka'da yaptığım gibi duvara çarpmaktan daha iyi."

"Artık tamamen farklı bir yaklaşım bulduğumdan yüzde 100 eminim. Hafta sonu ilerledikçe çok daha iyisini yapabileceğimi biliyorum. Aracın yeteneklerini ve nelerden hoşlanmadığını biliyorum. Yine de 2024'te pek çok şeyin değişeceği açık çünkü yeni bir aracımız olacak."

"Fakat şimdiden çok daha iyi hissediyorum, daha doğal şekilde sürüyorum ama aynı zamanda daha hızlı bir araçla, söylediklerimi doğrulamayı umuyorum. Gerçek kendimi göstermek istiyorum."

"Pek çok faktör var ama bence en önemli şey halihazırda biriktirdiğim bilgi miktarı, aracın özelliklerini ve en önemlisi kendimi daha iyi anlamış olmam. İyi bir sonuç almak için araçla nasıl etkileşim kuracağımı biliyorum."

"Fakat tüm bunları kavramak, istediğimden daha uzun sürdü."

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