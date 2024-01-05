Sargeant: "F2 ve F1 arasındaki fark çok büyük"

Williams'taki ikinci sezonuna başlamak üzere olan Amerikalı pilot, geçen yıl Grove merkezli takımdaki çaylak sezonunun öncesinde F2'den F1'e geçiş yaptı.

Sargeant, F2'nin kendisini üst kademeye hazırlayan yönleri olsa da, uyum sağlamanın oldukça zor olduğu pek çok unsur olduğuna inanıyor.

Motorsport.com'a F2'den geçişi hakkında konuşan Sargeant, "Kesinlikle % 100 yardımcı oldu. Bence F2 harika sürücüleri olan harika bir seri ama bence araçlar arasındaki fark olması gerekenden biraz fazla."

"F1'de çok daha fazla ince ayrıntı var ve F2'de yaptığınız gibi araca binip sürüş yapmaktan çok daha fazla şey performansa katkıda bulunuyor." dedi.

Sargeant, seriler arasındaki en büyük farklardan birinin araç karmaşıklığı olduğuna, özellikle F1'in performans için kritik olan çok daha ayrıntılı kontrol unsurlarına sahip olduğuna inanıyor.

Sargeant, "Sürüş açısından yapabileceğiniz ve bir F2 aracında yeterince yapamayacağınız çok fazla şey var. Sadece araca binip F2'de yaptığınız gibi sürmekten daha fazla performans katan çok daha fazla şey var."

"Sanırım kaçırdığınız kısım bu. F2'de sadece araca biner ve sürersiniz. Oysa F1'de hızlı olabilmeniz için bir araya gelmesi gereken çok fazla şey vardır."

"Bu da F2'nin kesinlikle özlediği bir şey. Ve evet, bence araçlar yeterince hızlı değil." dedi.

Photo by: FIA Pool Logan Sargeant, Williams Racing

Zorlu çaylak sezonu

Sargeant 2023'ün sonunda Williams patronlarını onu bir sezon daha takımda tutmaya ikna edecek kadar başarılı olsa da işler onun için her zaman kadar kolay gitmedi.

Bir dizi kaza geçirmesi geleceğini garanti altıyı riske attı. Takım arkadaşı Alex Albon'un yüksek performans seviyesini yakalamak için zaman zaman zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya kaldı.

Yılı değerlendiren Sargeant, başlangıçta yaşadığı zorluğun her şeyi bir araya getirmek olduğunu itiraf etti.

Sargeant, "Bence en büyük zorluk bütün hafta sonunu bir araya getirmek. Bir F1 hafta sonu boyunca çok fazla değişken ve doğru yapılması gereken çok fazla operasyonel şey var."

"Bütün bir hafta sonu boyunca her şeyi mükemmel bir şekilde bir araya getirmek gerçekten zor. Bence en büyük mesele de bu. Ancak deneyim, bunu doğal bir şekilde bir araya getirmeye yardımcı oluyor."

"Sanırım bu beni zaman zaman kesinlikle geride bırakan ve hala üstesinden gelmeye çalıştığım bir şey." dedi.

Yine de 2023'te her şey o kadar da zor değildi. Sezonun Sargeant için öne çıkan anı, 1993'te Michael Andretti'den bu yana ilk kez bir Amerikalının Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinde puan almasıydı.

Sargeant, F1 tarihinin bir parçası olmanın güzel olduğunu kabul etmekle birlikte, kendisi için daha önemli olanın hafta sonu uygulamasını yerine getirmek olduğunu belirtiyor.

Sargeant, "Puan alsam da almasam da, her şeyi bir araya getirdiğim iyi ve temiz hafta sonları geçirmek istiyorum."

"Eğer bu puan alacağımız anlamına geliyorsa o zaman harika. Eğer bu puan alamadığımız anlamına geliyorsa, o zaman durum budur. Ama en azından her şeyi yapabildiğimi biliyorum."

"Gerçekten aradığım tek şey bu. Puanlar, sadece ilave bonus oluyor." dedi.