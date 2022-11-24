Sargeant, F1'in yüksek temposuna alışabileceğini düşünüyor

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2022 Formula 2 sezonunu 4. sırada tamamlayan ve yılın çaylağı unvanını elde eden Williams akademi pilotu Sargeant, daha da önemlisi, 40 lisans puanına ulaşmayı başararak süper lisans almaya hak kazandı!

Takım patronu Jost Capito, bir ay önce yaptığı bir açıklamada Sargeant'ın süper lisans alabilmesi durumunda 2023 sezonunda Williams koltuğuna geçeceğini duyurmuştu. Sözünü tutan Capito, Pazartesi günü Sargeant'ı resmi olarak duyurdu.

Salı günü yapılan sezon sonu testinde Williams pilotu olarak ilk testine çıkan Sargeant, test sırasında rahat hissettiğini söylüyor.

"Bir F1 pilotu olarak ilk testim daha farklı hissettirdi, çünkü bir gün boyunca sürüş yapma fırsatım vardı, dolayısıyla kademeli olarak ilerledim, direksiyon başında rahat edebildim.

"Takımla yapmak istediğimiz her şeyi yapabildiğimizi düşünüyorum, bu nedenle günün sonunda geldiğimiz noktadan mutluydum."

"Williams ile anlaştıktan sonra tamamen rahatladığımı söyleyemem, ama aynı anda iki seriye birden odaklanmaya çalışmak yerine artık sadece F1 için çaba harcayabileceğim."

"Dürüst olmak gerekirse henüz detayları gözden geçirmedim, sadece bu teste hazırlanmaya odaklandım. Harika bir testi geride bıraktık, şimdi eve gidip biraz dinleneceğim, sonra belki neler olup bittiğine bir göz atarım." dedi.

The car of Logan Sargeant, Williams FW44 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

F1'in yüksek temposuna ayak uydurup uyduramayacağı sorulan Sargeant, bu konuda kendine güveniyor ve sürüş yaptıkça her şeyin daha iyi olacağını söylüyor.

Sargeant, "F1'de her şey kesinlikle daha hızlı oluyor, sürekli bir şeyler oluyor."

"Takım beni zihinsel olarak test ediyordu, birden fazla şey düşünmemi sağlamak ve buna alışmamı sağlamak için birçok değişiklik yaptırıyorlardı ki bu zor bir şey. Ama bir şeye alışmak için en iyi yöntem pratik yapmak."

"Pratik için diğer araçların direksiyonuna geçmek de olumlu bir yöntem. Mesela bu kış, beynimi aktif tutmak için bir KZ kart ile sürüş dahi yapacağım."

"Dediğim gibi, her türlü pratik oldukça olumlu, bu tecrübelerden kazanılacak çok şey olduğunu hissediyorum." dedi.