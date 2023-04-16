Sargeant: "F1'e dair etkileyici pek çok şey var"

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22 yaşındaki pilot, F1'deki yerini garantilemek için yeterli süper lisans puanını toplamaya çalıştığı için birçok ilk antrenman seansında yer aldı ve F2 sezonunun son yarışlarında soğukkanlılığını korudu.

Bunların ardından Sargeant, 2023 sezonu için Nicholas Latifi'nin koltuğuna geçerek Williams'ta yer almayı başardı.

Sargeant, Scott Speed'den bu yana serideki ilk tam zamanlı Amerikalı pilot oldu.

Avustralya Grand Prix'sinde Nyck de Vries ile yaşadığı olay şu ana kadarki başarılarını gölgelese de, 22 yaşındaki pilot performansıyla James Vowles'ı etkilemiş gibi görünüyor.

The Ringer'a verdiği özel röportajda konuşan Sargeant şunları söyledi: "Pek çok insan 'Nasıl bir şey? Ne kadar hızlı gidiyorsun?' diye soruyor."

"Dürüst olmak gerekirse bu gerçekten kötü bir soru çünkü evet, düzlükte gerçekten hızlı gidiyorsunuz ama etkileyici olan bu değil."

"Yavaşlama hızı, frenlerin ne kadar iyi olduğu, aero'nun ne kadar verimli olduğu, virajlarda ne kadar hız yapabildiğiniz, sahip olduğunuz yol tutuş miktarı, maksimum yükte vücudunuza uyguladığı kuvvet bir üst seviye."

"Bunu deneyimlemeden anlamak gerçekten neredeyse imkansız."