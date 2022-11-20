Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / F2 Abu Dhabi: Heyecan dolu yarışı Iwasa kazandı, Sargeant beşinci oldu! Sonraki / Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Formula 1 / Abu Dhabi GP Haberler

Sargeant, F1 süper lisansı için gerekli puanları topladı

Logan Sargeant, F2 sezonunun son yarışının ardından F1 süper lisansını aldı ve 2023 Williams koltuğunu garantiledi.

Ekleyen:
, Editör
Sargeant, F1 süper lisansı için gerekli puanları topladı
Haberi dinle

21 yaşındaki Amerikalı sürücü, Abu Dhabi'deki final F2 yarışını beşinci sırada noktaladı ve böylelikle şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Bu yıl Williams ile bir dizi cuma antrenman seansında piste çıkan ve F2'de herhangi bir olaya karışmayan Sargeant, bonus puanlarla birlikte toplamda 40 puana ulaştı ve F1 süper lisansı almaya hak kazandı.

Williams, ekim ayı sonunda Sargeant'ın süper lisans almaya hak kazanması halinde Nicholas Latifi'nin yerini alacağını açıklamıştı.

Böylelikle 2023 F1 sezonunun son koltuğu Sargeant'a giderken, Williams'ta Alex Albon'un yeni takım arkadaşı olacağı kesinleşti.

Amerikalı sürücü, geçtiğimiz yıllarda Williams sürücü akademisine katılmıştı ve takımla çok iyi bir ilişkisi vardı.

Bu, Mick Schumacher'in gelecek yıl kesin olarak koltuksuz kaldığı anlamına geliyor.

paylaşım
yorumlar
F2 Abu Dhabi: Heyecan dolu yarışı Iwasa kazandı, Sargeant beşinci oldu!
Önceki haber

F2 Abu Dhabi: Heyecan dolu yarışı Iwasa kazandı, Sargeant beşinci oldu!
Sonraki haber

Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler
Daha fazlası
Ezel Tan
Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık" Abu Dhabi GP
Formula 1

Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"

Verstappen: "Sezonu 1-2 bitirmek için bir strateji belirledik" Abu Dhabi GP
Formula 1

Verstappen: "Sezonu 1-2 bitirmek için bir strateji belirledik"

Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler Abu Dhabi GP
Formula 1

Abu Dhabi GP öncesi: Pilotların yarış için sahip olduğu lastikler

Son Haberler

Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Vettel, mikrofonla dahi olsa F1'e dönmez"

Helmut Marko, Sebastian Vettel'in Formula 1'e hiçbir şekilde döneceğini düşünmüyor.

Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor
Formula 1 Formula 1

Ricciardo, Vettel'in veda yemeğinden sonra "uyuyamadıklarını" söylüyor

Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel'e veda yemeğinin ardından sonraki sabaha kadar uyanık kaldıklarını açıklarken, Yuki Tsunoda ise böyle bir gecenin bir parçası olmaktan ötürü çok mutlu.

Formula 1 padoğu, Vettel'e veda koşusu için bir araya geldi
Formula 1 Formula 1

Formula 1 padoğu, Vettel'e veda koşusu için bir araya geldi

Formula 1 padoğu, Sebastian Vettel'in kariyeri onuruna cumartesi gecesi Abu Dabi'de bir veda koşusu için bir araya geldi.

Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Abu Dhabi'de yarış hızına daha fazla odaklandık"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarıştan hemen önce verdiği röportajda bu hafta sonu büyük oranda yarış temposuna odaklandıklarını söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.