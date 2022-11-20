Sargeant, F1 süper lisansı için gerekli puanları topladı

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21 yaşındaki Amerikalı sürücü, Abu Dhabi'deki final F2 yarışını beşinci sırada noktaladı ve böylelikle şampiyonayı dördüncü sırada bitirdi.

Bu yıl Williams ile bir dizi cuma antrenman seansında piste çıkan ve F2'de herhangi bir olaya karışmayan Sargeant, bonus puanlarla birlikte toplamda 40 puana ulaştı ve F1 süper lisansı almaya hak kazandı.

Williams, ekim ayı sonunda Sargeant'ın süper lisans almaya hak kazanması halinde Nicholas Latifi'nin yerini alacağını açıklamıştı.

Böylelikle 2023 F1 sezonunun son koltuğu Sargeant'a giderken, Williams'ta Alex Albon'un yeni takım arkadaşı olacağı kesinleşti.

Amerikalı sürücü, geçtiğimiz yıllarda Williams sürücü akademisine katılmıştı ve takımla çok iyi bir ilişkisi vardı.

Bu, Mick Schumacher'in gelecek yıl kesin olarak koltuksuz kaldığı anlamına geliyor.