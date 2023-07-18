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Sargeant: "Eninde sonunda puan alacağız ve hedefimiz de bu"

Williams pilotu, takım arkadaşı Alex Albon'a yetişmeye çalışırken limite yaklaşan bir sürüş yaptığına inanıyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams W45

Takım Red Bull Ring ve Silverstone'da iki rekabetçi hafta sonu geçirdi ve Alex Albon rahatça puan mücadelesi verirken, Sargeant ilk ona yaklaştı.

Williams, araçları yüksek hızlı pistlerde etkileyici olmaya ve sıralamaları daha düzenli olarak Q3'te bitirmeye başladıkça, kendilerini Haas ve Alfa Romeo ile yakın bir mücadele içinde buldu.

Sargeant son Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında kendisinin en iyi grid pozisyonu olan 14. sırayı elde etti ve ardından yarışı 11. sırada tamamladı.

Amerikalı pilot, puanlarını arttırmak istiyorsa bu performansı geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi: "Arka arkaya iyi iki hafta sonu geçirdik ve bunun üzerine bir şeyler koymaya devam etmeliyiz."

"Limite çok yakın ve aracın ihtiyaçlarına daha uygun bir sürüş yapmaya başladığımı hissediyorum."

"Yani her şey yavaş ama emin adımlarla bir araya geliyor ve bunu geliştirmeye devam edersek, eninde sonunda puanlara ulaşacağız; hedefimiz de bu."

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