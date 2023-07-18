Sargeant: "Eninde sonunda puan alacağız ve hedefimiz de bu"
Williams pilotu, takım arkadaşı Alex Albon'a yetişmeye çalışırken limite yaklaşan bir sürüş yaptığına inanıyor.
Takım Red Bull Ring ve Silverstone'da iki rekabetçi hafta sonu geçirdi ve Alex Albon rahatça puan mücadelesi verirken, Sargeant ilk ona yaklaştı.
Williams, araçları yüksek hızlı pistlerde etkileyici olmaya ve sıralamaları daha düzenli olarak Q3'te bitirmeye başladıkça, kendilerini Haas ve Alfa Romeo ile yakın bir mücadele içinde buldu.
Sargeant son Britanya Grand Prix'si sıralama turlarında kendisinin en iyi grid pozisyonu olan 14. sırayı elde etti ve ardından yarışı 11. sırada tamamladı.
Amerikalı pilot, puanlarını arttırmak istiyorsa bu performansı geliştirmeye devam etmesi gerektiğini söyledi: "Arka arkaya iyi iki hafta sonu geçirdik ve bunun üzerine bir şeyler koymaya devam etmeliyiz."
"Limite çok yakın ve aracın ihtiyaçlarına daha uygun bir sürüş yapmaya başladığımı hissediyorum."
"Yani her şey yavaş ama emin adımlarla bir araya geliyor ve bunu geliştirmeye devam edersek, eninde sonunda puanlara ulaşacağız; hedefimiz de bu."
Son Haberler
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar