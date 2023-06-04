Sargeant da yarışa pit yolundan başlayacak
Williams pilotu Logan Sargeant, bugün gerçekleştirilecek yarışa pit yolundan başlamak zorunda kalacak.
Bugün sabah saatlerinde Charles Leclerc'in yarışa pit yolundan başlayacağı duyurulmuş ve Logan Sargeant bunun üzerine bir sıra yukarı çıkmıştı.
Pazar günkü yarış öncesinde bir açıklama yayınlayan Williams, Logan Sargeant'ın da yarışa pit yolundan başlayacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Williams, Amerikalı sürücünün süspansiyon ayarlarını ve fren soğutmasını değiştirdi. Bundan ötürü de kapalı park kurallarını ihlal etmiş oldular.
Böylelikle Leclerc ve Sargeant'ın pit yolundan başlayacak olmasından ötürü gridde 18 araç yer alacak.
Öte yandan FIA, Ferrari'nin Leclerc için yeni bir vites kutusu ve süspansiyon ayarı tercih ettiğini doğruladı. Monakolu sürücü, üçüncü enerji depolama ve dördüncü kontrol elektroniğine de geçti.
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