Sargeant: "Bu hafta sonu performansım çok iyi"

Logan Sargeant, genel olarak Japonya'dan daha iyi göründüğü Katar'da, yine umduğunu bulamamışa benziyor.

Sprint yarışında hata yaparak çakıl havuzuna saplanan Sargeant, olası puan fırsatlarını da heba etmiş oldu.

Günün ardından konuşan Amerikalı sürücü şöyle dedi: "Dürüst olmak aptalca bir hata yaptım, girişteki kerbü çok agresif döndüm ve arka taraftaki yük azaldı."

"Tüm hafta sonu boyunca gerçekten iyi sürmüştüm. Dün de umduğum kadar iyi geçmişti."

"Gerçekten iyi bir sprint sıralama turları yaptım. Fakat sprint yarışında, gerçekten aptalca bir hata yaptım."

Logan Sargeant, Williams FW45 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Geriye bakacağım ve ne yapıyorsam ona döneceğim. İyi sürüyorum ve yarın iyi bir Grand Prix çıkarmaya çalışacağız. Bu yanlışı düzeltmek için bir şansım var."

"Hafta sonunun başından itibaren iyi sürdüm, iyi bir tempo yakaladım ve amacım bunu devam ettirmek."

Sargeant Katar'ın olumlu bir hafta sonu olduğunda ısrar etti.

"Bence dünkü sıralama gerçekten çok iyi geçti."

"Bugün bile, eğer turum silinmeseydi, birkaç santim soldan gidebilseydim, SQ2'ye kalabilirdim."

"Bunların hepsi benim için çok olumlu. Bu, kendime olan güvenimi azaltmaktan ziyade arttırıyor."

Sargeant, yarış için hedefi sorulduğunda, "Planımız mümkün olan en iyi yarışı yapmak."

"Pazar günü 16. sıradan başlayacağım, yani daha yüksek bir pozisyondan başlayacağım. Neler olacağını göreceğiz." cevabını verdi.