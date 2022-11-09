Sargeant, Brezilya GP'nin ikinci antrenman seansında piste çıkacak
Logan Sargeant, bu hafta sonu yapılacak Brezilya GP'nin ikinci seansında piste çıkacak.
Williams'ın genç sürücü programında yetişen Logan Sargeant, 2023 yılında Nicholas Latifi'nin yerini alarak Formula 1'e giriş yapacak.
Sargeant bu kapsamda Formula 1'e hazırlanıyor ve şimdiye kadar Amerika ile Meksika GP hafta sonlarının ilk seansında piste çıktı.
Şimdi Amerikalı pilotun Brezilya GP hafta sonunda, cumartesi günkü ikinci seansta piste çıkacağı doğrulandı.
Normalde genç sürücüler cuma günkü ilk seansta piste çıkıyor ancak bu bir sprint hafta sonu olduğu için cumartesi günkü ikinci seansı tercih ettiler.
Genç sürücü, ikinci seansta Alexander Albon'un aracını sürecek. Ayrıca Abu Dhabi GP'nin ilk seansında Nicholas Latifi'nin yerini alması planlanıyor.
Baş yarış mühendisi Dave Robson, "Logan ikinci seansta Alex'in aracını sürecek. Bu, sprint hafta sonu için alışılmadık bir karar ancak Logan gelecek için faydalı bir deneyim kazanacak"
"Austin ve Meksika'da harika bir performans sergiledi. Bu yüzden hafta sonunun olağandışı formatına rağmen aynı şeyi Brezilya'da da yapacağından eminiz." dedi.
Sargeant ise şöyle dedi: "Sao Paulo'daki ikinci antrenman seansında FW44'ün direksiyonuna döneceğim için heyecanlıyım. Austin ve Mexico City'de edindiğim deneyimin ardından, takımla daha fazla ilerleme kaydetmek için sabırsızlanıyorum."
Alonso: "Kalan yarışlar için hedef maksimum puan"
Audi: "Hedefimiz Mercedes'i yenmek olacak"
Son Haberler
F1, bağımsız Sprint yarışı fikrini yeniden değerlendirecek
Formula 1, Sprint yarışlarının daha heyecanlı olması için onların ana yarışın gridini belirleyen yarış olmasından ziyade ayrı bir yarış olarak düzenlenmesi fikrini yeniden gündemine aldı.
Hamilton, kalan iki yarışta galibiyet beklemiyor
Son iki yarışta galibiyete ulaşabileceklerini düşünmeyen Lewis Hamilton, hayal kırıklığı yaşasa dahi sıkı çalışmalarından ötürü takımdaki herkesle gurur duyduğunu söylüyor.
Leclerc: "Ferrari şimdiden 2023 için ilerleme kaydetti"
Ferrari pilotu Charles Leclerc, kendisinin 2022'deki şampiyonluk mücadelesinde yeni şeyler öğrendiğini kabul ederken, Ferrari'nin de şimdiden 2023 için ilerleme kaydettiğini söyledi.
Fittipaldi: "Alonso, Verstappen'in şampiyonluklarının daha değerli olduğu konusunda haklı"
İki kez F1 Dünya Şampiyonu Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso'nun; Max Verstappen'in şampiyonluklarının Lewis Hamilton'ın şampiyonluklarından daha değerli olduğunu söylemesinin 'doğru' olduğuna inanıyor.